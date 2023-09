Powstała nowa szkoła na Fabianowie. To miejsce dla 350 uczniów

350 uczniów i przedszkolaków rozpoczęło właśnie naukę w całkiem nowej szkole na poznańskim Fabianowie. Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty wyremontowała budynek szkoły podstawowej nr 52, by otworzyć nową siedzibę Publicznej Szkoły Podstawowej SPECTO oraz Publicznego Przedszkola Pszczółka. Budynek to łącznie 16 klas i sal przedszkolnych na piętrze i parterze. Do tego sala gimnastyczna z szatniami i prysznicami, plac zabaw oraz parking.

- Serca nam rosną na sam widok nowej przestrzeni. Budynek jest piękny, mamy nowoczesną salę gimnastyczną o wielkości hali sportowej, ogród kwiatowy, za chwilę będzie też warzywnik i szklarnia

- cieszy się Dorota Kiersk-Królikowska, dyrektor SP SPECTO.

- To dla nas wszystkich, dla dzieci i dla mojej wspaniałej kadry wielkie wydarzenie. Otwarcie zupełnie nowych możliwości

- dodaje.

Rozbudowa szkoły i przedszkola kosztowała blisko 18 milionów złotych. Jest to największe przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane przez fundację na terenie Polski. To również pierwszy przypadek kiedy publiczna, rejonowa szkoła, w której nauka jest bezpłatna, powstała na koszt podmiotu nie samorządowego.