Powstańcze i wojskowe groby na Cytadeli będą uporządkowane. Ale nie ma chętnych firm do restaurowania kwater cmentarza

Na poznańskiej Cytadeli niektóre groby wyglądają tak: gęsta soczyście zielona trawa, przy nagrobkach kwitnące barwne kwiaty, nieskazitelna biel płyt. To cmentarz wojenny Wspólnoty Brytyjskiej. Po drugiej stronie groby polskich żołnierzy z lat dwudziestych i powstańców wielkopolskich stoją w równych szeregach, ale z rzadka zdobi je znicz, czy kwiat. Kilka z nich za to opiera się na rozpadających się, zniszczonych kawałkach nagrobków. Chciałoby się widzieć je tak zadbane jak sąsiednie groby Wspólnoty. Na to jednak potrzeba dużych środków i dobrej woli firm wykonawczych. Miasto i wojewoda wykonały jednak pierwsze kroki, by cmentarz odzyskał godny wygląd.

Niektóre z pomników nieznanych dziś z nazwiska polskich żołnierzy i powstańców wielkopolskich składają się z kamiennych płyt i krzyży i szczątków poziomego obramowania. Wołają o naprawę, solidną odbudowę. Co ciekawe, środki na to mogłyby się znaleźć, wojewoda, w którego gestii znajdują się kwatery wojenne i powstańcze, zlecił miastu opiekę nad nimi i przekazał na to pieniądze.