Powstanie Wielkopolskie: Spotkajmy się przy pomniku Powstańców Wielkopolskich!

Tegoroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego będą obfitowały w wiele wydarzeń zarówno w Poznaniu, jak i Wielkopolsce. Nie zabraknie również uroczystości w Warszawie.

W czwartek 26 grudnia Ignacy Jan Paderewski ponownie przyjedzie do Poznania. Wszyscy chętni będą mogli przenieść się w czasie i zobaczyć na żywo wydarzenie, które 101 lat temu znacząco przyczyniło się do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tradycyjna inscenizacja odbędzie na Dworcu Letnim o godzinie 16. Wydarzenie to jest organizowane przez Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego i wspierane przez samorząd województwa wielkopolskiego i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.

Główne uroczystości upamiętniające Powstanie odbędą się w piątek. Wtedy to o godzinie 11.15 przedstawiciele samorządu złożą kwiaty na mogile gen. Stanisława Taczaka oraz oraz pułkownika Wincentego Wierzejewskiego na Cmentarzy Zasłużonych Wielkopolan. Następnie oddany zostanie hołd Franciszkowi Ratajczakowi, Dowódcom Powstania Wielkopolskiego, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, 15. Pułkowi Ułanów Poznańskich oraz Marynarzom Powstańcom Wielkopolskim, składaniem kwiatów przy tablicach ich upamiętniających. O godzinie 12.30 rozpocznie się z kolei msza święta w intencji Powstańców Wielkopolskich w Farze Poznańskiej.