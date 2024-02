Powstanie Wielkopolskie zniknie z lekcji historii? "Nie będzie czasu na jego omówienie"

Z kolei nauczyciel historii z poznańskiego IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu zauważa, że w jej nauczaniu szuka się na siłę cięć.

- Do tej pory temat o kształtowaniu się granic to był jeden temat, więc jeśli teraz trzeba będzie wcisnąć w to jeszcze Powstanie Wielkopolskie, to tylko się powie, że takie powstanie miało miejsce i tyle. Na nic więcej nie będzie czasu - zauważa Przemysław Duleba.