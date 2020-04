Pożar w Czarnobylu – czy istnieje zagrożenie dla Polski? Z mediów płyną sprzeczne informacje

Pożar w Czarnobylu – czy istnieje zagrożenie dla Polski? Publicdomainpictures

Pożar w Czarnobylu trwa od 4 kwietnia. Palą się lasy i pola w strefie wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Ogień dotarł już do opuszczonego miasta Prypeć. Według niektórych mediów zbliżył się w odległości ok. 2 kilometrów od bloku IV elektrowni – to właśnie tutaj doszło do katastrofy w 1986 r. Władze Ukrainy kontrują – zgodnie z komunikatami straży, ogień udało się opanować. Nie zgadzają się z tym ukraińscy przewodnicy po rejonach katastrofy. Ostrzegają, że władza nie mówi całej prawdy.