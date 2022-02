Pożar w kamienicy na Wildzie w Poznaniu. Mieszkanie podpalił mężczyzna poszukiwany przez policję

Okazało się, że za podpalenie odpowiedzialny jest 38-letni mężczyzna, który był poszukiwany listem gończym przez policję. Mężczyzna chcąc uniknąć odpowiedzialności zabarykadował się w mieszkaniu na drugim piętrze i podpalił meble.

- Ostatecznie mężczyzna wyskoczył przez okno, trafił do szpitala pod opiekę lekarzy. Ostatecznie został zatrzymany i jak wydobrzeje to trafi do zakładu karnego