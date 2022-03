Poznaj hotel Dariusza Opozdy na Madagaskarze. Tata Joanny Opozdy zaprasza na wypoczynek. Zobacz zdjęcia

Hotel znajduje się na należącej do Madagaskaru wyspie Nosy Be, w miejscowości Ankibanivato. To jeden z najpopularniejszych regionów turystycznych w tym kraju.

Obiekt położony jest w rozległym ogrodzie, tuż obok prywatnej piaszczystej plaży. Goście mogą tutaj korzystać z basenu i opalać się na tarasie. W ofercie znajduje się także strefa SPA. Ciepłe wody Oceanu Indyjskiego są idealne do pływania i nurkowania. To ostatnie jest szczególnie atrakcyjne, wody wokół Nosy Be słyną bowiem z pięknych raf koralowych.

Na miejscu jest również restauracja.

- Nasz szef kuchni z dumą podaje zawsze świeże potrawy. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystko było przygotowywane od zera i zawsze, gdy jest to możliwe, wykorzystujemy składniki niemodyfikowane genetycznie. Satysfakcja gości jest dla nas najważniejsza! - czytamy na stronie hotelu.