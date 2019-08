Poznań: 25. Dożynki Miejskie w sobotę, 31 sierpnia. Jakie atrakcje przygotowano w parku Wilsona?

To będzie także okazja, by skorzystać z Cosmetomatu. To automat, w którym można kupić detergenty i kosmetyki, do własnego opakowania lub do opakowania zwrotnego za kaucją.

Zobacz: Poznań: Mieszkańcy po raz pierwszy będą mogli skorzystać z Cosmetomatu. Do czego służy?

Z kolei policjanci z komendy miejskiej będą znakować rowery, a strażacy ochotnicy pokażą, jak udzielać pierwszej pomocy. W programie znalazły się też pokazy wrotkarskie i florystyczne, gry i zabawy z językiem migowym oraz konkurs wiedzy rolniczej, w którym wygrać można bezpłatną naukę języka obcego i wejściówki do aquaparku. Na spragnionych i głodnych czekać będzie darmowa kawa i grochówka z kotła.