Poznań: Akcja „Smok And Roll” w Kultowej dla dwuletniej Niny Kozaneckiej

Jak przyznają rodzice dwulatki, Nina uwielbia muzykę. By mogła nie tylko jej słuchać, ale również do niej tańczyć i skakać, potrzebuje intensywnej rehabilitacji. Dziewczynka ma problemy z napięciem mięśniowym, których przyczyn lekarze dopatrują w trudnym porodzie, podczas którego doszło do zagrożenia życia dziecka. Obecnie Nina, która ma również problemy ze wzrokiem, przechodzi rehabilitację i jest pod opieką kilku specjalistycznych poradni.