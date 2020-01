Poznań: Amerykanin sprząta miasto dla bezpieczeństwa swojego psa. "Jest pełno tłuczonego szkła i odchodów gołębi" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zainspirował go do tego Miquel, a także... jego pies, z którym codziennie chodzi na spacer. - Chcę czas z rodziną i zwierzakiem spędzać na świeżym powietrzu w czystej okolicy - mówi Patrick Perrigue.

Mówi, że do tego by codziennie zakasać rękawy, ubrać rękawiczki i posprzątać okolice przystanku PSA Kurpińskiego na poznańskim Piątkowie, zainspirował go jego pies - Lola. To dla niej i dla innych zwierząt domowych chce oczyścić okolice, by spacery z czworonogiem były jeszcze przyjemniejsze i bezpieczne.

Czytaj: Hiszpan sprząta Poznań. Rzuca wyzwanie Jackowi Jaśkowiakowi, aby zbierał z nim śmieci w mieście

Amerykanin Patrick Perrigue kontynuuje akcję #10minutesadaychallenge zainicjowaną w mieście przez Hiszpana Miquela Garau Ginarda. Zachęca tym samym innych mieszkańców Poznania, by codziennie poświęcili dziesięć minut i posprzątali najbliższą okolicę.