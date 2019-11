Poznań: Bar Kura warzyw odda część niedzielnego przychodu na leczenie chorego Alexa. Trzeba zebrać aż 9 mln zł

I dodaje: - W naszym życiu nic już nie będzie takie samo jak dawniej i nigdy nie wrócę do utraconej równowagi, do porządku naszego życia. Nie ma dnia, żebym nie płakała.

Pięciomiesięczny Alex Jutrzenka od urodzenia SMA1, czyli rdzeniowy zanik mięśni. - Na początku było załamanie… Nasz synek miał dopiero kilka tygodni! Jak to możliwe, że już dostał wyrok śmierci? Jednak za chwilę wstąpiła w nas nowa nadzieja - w świecie nauki, jeśli chodzi o SMA, dzieje się naprawdę dużo. Wielu specjalistów szuka leku, sposoby pokonania choroby, która zabija tak wiele dzieci przed ich drugimi urodzinami. Niestety, to jeszcze mało dostępne i bardzo drogie metody... - opowiada mama Alexa.

Koszt wspomnianej terapii to ponad 9 mln zł. Dlatego też rodzina zwróciła się o pomoc do fundacji Siepomaga, która prowadzi zbiórkę. To największa tego typu zbiórka w historii fundacji. Do tej pory udało się zebrać nieco ponad połowę kwoty.

Do akcji przyłączył się poznański bar Kura Warzyw, który zapowiedział na facebooku, że cały niedzielny przychód osiągnięty od godziny 17.00 do zamknięcia lokalu, przeznaczy na leczenie chłopca.