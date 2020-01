Kolejne tablice, które pokazują za ile minut przyjedzie autobus lub tramwaj, zamontuje na poznańskich przystankach ZTM.

przystanek Krańcowa - 2 sztuki

przystanek Łomżyńska - 1 sztuka

przystanek Ogrody - 2 sztuki

przystanek AWF - 3 sztuki

przystanek Rondo Solidarności - 3 sztuki

przystanek Os. Pod Lipami - 3 sztuki

przystanek Os. Kosmonautów - 1 sztuka

przystanek Wrocławska - 2 sztuki

przystanek Fredry - 2 sztuki

przystanek Górczyn - 1 sztuka

Zadaniem tablic elektronicznych na przystankach tramwajowych i autobusowych jest wyświetlanie szczegółowych informacji o przyjazdach pojazdów komunikacji miejskiej. Rozwiązanie powiązane jest z systemem ITS (inteligentnego sterowana transportem).Pasażerowie bardzo je chwalą, bowiem tablice pokazują rzeczywisty czas przyjazdu autobusu lub tramwaju, a często odbiega on od godziny wskazanej w rozkładzie jazdy.W tym roku ZTM planuje nie tylko nowe lokalizacje tablic, ale także udoskonalanie całego systemu w ten sposób, by wyświetlać na niech nie tylko czas oczekiwania na dany pojazd, ale również bieżące informacje istotne dla korzystających z miejskiej komunikacji. Łącznie w Poznaniu w tym roku ma zostać zamontowanych kilkadziesiąt tablic.ZTM planuje montaż tablic informacji pasażerskiej na następujących przystankach:Nowe tablice zostaną oddane także w ramach odnowy infrastruktury na przystankach: Poznańska, Mogileńska, Rondo Starołęka. Montaż urządzeń planowany jest również w ramach budowy nowej trasy tramwajowej od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej.