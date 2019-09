Poznań: Będzie inny wyrok ws. śmierci Ewy Tylman i Adama Z.?

Poznańska prokuratura i rodzina Ewy Tylman odwołali się od wyroku wobec Adama Z. Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy uniewinnił Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman. To jednak nie zakończyło procesu. Teraz sprawa trafi do Sądu Apelacyjnego, który wyda prawomocny wyrok.

– Nie zgadzamy się ze sposobem rozumowania Sądu Okręgowego, który uznał, że dowody nie są wystarczające do skazania Adama Z. Zebrane dowody są wystarczające do odtworzenia przebiegu zdarzeń i skazania Adama Z. Nasza apelacja odnosi się do oceny przez sąd dowodów zebranych podczas śledztwa – mówi prokurator Michał Smętkowski, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej. Odwołanie od wyroku złożyła już także rodzina Ewy Tylman.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2019 roku poznański Sąd Okręgowy wydał wyrok uniewinniający Adama Z., który został oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman z zamiarem ewentualnym.

Zobacz ogłoszenie wyroku: