Poznań: Będzie paraliż w ruchu wokół rynku Jeżyckiego?

Na czym miałyby one polegać? Z ulicy Kraszewskiego nie można by było wjeżdżać w Dąbrowskiego. Zamiast tego pojawiłby się nakaz skrętu w prawo - w wąską uliczkę rynek Jeżycki. Z niej należałoby skręcić w lewo w Prusa i dopiero stamtąd w Dąbrowskiego. Wobec tego część mieszkańców obawiała się paraliżu. Dodatkowo utrudnione byłyby dostawy towaru dla sprzedawców z rynku Jeżyckiego, którzy dziś często korzystają z uliczki za targowiskiem.

Od tego miesiąca zmieniona jest organizacja ruchu na ulicy Mickiewicza na Jeżycach w Poznaniu. Stała się ona jednokierunkowa, co wywołało prawdziwy paraliż na niej i sąsiednich ulicach, szczególnie Słowackiego. Tymczasem mieszkańcy Jeżyc poinformowali nas, że szykują się kolejne rewolucyjne zmiany - tym razem w obrębie rynku.

- Miejski Inżynier Ruchu przedstawił propozycje zmian, a my je zaopiniowaliśmy. Pozytywnie, dodając kilka swoich propozycji. Głównie zmiany dotyczą dodania kopert dla dostawców na ul. Prusa i zmiany sposobu parkowania na tej ulicy - na równoległe - wymienia Paweł Głogowski z Rady Osiedla Jeżyce. Część zmian wprowadzałaby większy komfort i bezpieczeństwo dla pieszych. Jednak Głogowski przyznaje, że od początku duże emocje, także wśród radnych, budziła propozycja wspomnianej zmiany organizacji ruchu. Ostatecznie zaakceptowali jednak projekt.

Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem takich zmian może być planowana budowa „wyniesionych” przystanków tramwajowych przy rynku. Ale ostatecznie zmian, przynajmniej na razie, nie będzie.

- W poniedziałek odbyło się spotkanie, m.in. w tej sprawie. Urzędnicy poinformowali, że nie ma planów, by zmieniać organizację ruchu do czasu przebudowy rynku Jeżyckiego. A to ma się stać najwcześniej w 2022 roku - informuje Filip Schmidt, przewodniczący zarządu RO Jeżyce.