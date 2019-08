Poznań: Będzie problem z miejscami w bursach i internatach. Problemy były nawet bez podwójnego rocznika

Od września do szkół średnich trafi tzw. podwójny rocznik, czyli absolwenci gimnazjum oraz ośmioletniej podstawówki. To efekt wprowadzonej w 2017 roku reformy edukacji, która zlikwidowała gimnazja. Oznacza to, że w tym roku do szkół średnich trafi około 772 tys. osób. Dla porównania dotychczasowa liczba uczniów przyjmowanych do szkół średnich wynosiła około 350 tys. osób rocznie.

Aż 17 833 wniosków wpłynęło w tym roku do szkół średnich w Poznaniu. Zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zostało 14 381 kandydatów. A to oznacza, że aż 3410 absolwentów podstawówek i gimnazjów nie dostało się do żadnej szkoły średniej w Poznaniu. To ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku.