Poznań będzie walczył ze skutkami zmian klimatu. Wprowadzi innowacyjne rozwiązania ratujące drzewa

Przedstawiciele miasta mówią o zagrożeniach związanych z obniżaniem się poziomu wód gruntowych. Powołują się na prognozy naukowców.

- Do 2070 roku w Polsce drastycznie zmniejszy się występowanie sosny i brzozy. Tylko w Poznaniu stanowią one 60% wszystkich drzew, dlatego tym bardziej konieczna jest walka o ich przetrwanie. 1 ha lasu sosnowego jest w stanie magazynować ok 450 mln litrów wody rocznie, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej. Jest w stanie także wyprodukować dziennie zapotrzebowanie tlenu dla ok. 3000 osób i pochłonąć rocznie tyle dwutlenku węgla, ile wytwarzają samochody przejeżdżające 100 tys. km. 1 hektar jest w stanie usunąć z powietrza ponad 1800 kg ozonu oraz 1300 kg zanieczyszczeń pyłowych