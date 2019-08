Poznań: Bokka nad Jeziorem Maltańskim. Tajemniczy zespół wystąpił w ramach cyklu #NaFalach [ZDJĘCIA]

Bokka to jedno z najbardziej niesamowitych zjawisk na polskiej scenie nie tylko ze względu na to, że nie wiadomo kim są. Twarze skrywane pod maskami to tylko wstęp do niezwykłej opowieści. Muzycznej opowieści o zespole, który nie potrzebował imion i nazwisk, by stworzyć unikatową nie tylko w skali rodzimego rynku tożsamość.