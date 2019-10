Poznań: Brutalne pobicie na Jeżycach. Policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika

Zatrzymano włamywaczy, którzy okradali domy w Poznaniu

Na przełomie grudnia i stycznia w Poznaniu doszło do serii włamań do domów jednorodzinnych. Sprawcy wybijali szyby, wchodzili do środka i wynosili wszystkie wartościowe przedmioty, które następnie sprzedawała w lombardzie siostra jednego z nich.