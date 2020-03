Poznań: Budynek przy ul. Zwierzynieckiej 20 kryje wiele tajemnic. Znasz je? Weź udział w akcji!

- Wspomnienia mieszkańców i osób, które w tych murach pracowały, będziemy spisywać, nagrywać, fotografować i katalogować – mówi dr Mazurek i dodaje: - Zapraszamy wszystkich, którzy mają jakieś wspomnienia dotyczące tego budynku, do odwiedzenia nas i opowiedzenia swojej historii. Ponadto, akcja będzie dla nas i dla historii Poznania jednym z kluczowych wydarzeń celebrujących 20-lecie istnienia Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

W latach 50. w murach przy ulicy Zwierzynieckiej 20 pojawiła się muzyka. Do 1971 roku funkcjonowała tu Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna. Na samej górze kamienicy znajdowała się nasza aula, w której odbywały się wspaniałe koncerty i konkursy. Fortepiany i pianina trzeba było wnosić do sal lekcyjnych i auli.

Secesyjna kamienica mieszcząca się przy ulicy Zwierzynieckiej 20, wzniesiona w latach 1903-1904, w 1978 roku wpisana została do rejestru zabytków.

- Po schodach, bo wtedy w budynku nie było windy – wspomina Krystyna Saturnowa, wicedyrektor placówki, nauczycielka fortepianu, która do dziś doskonale pamięta nazwiska uczniów, nauczycieli, ale także usytuowanie sal lekcyjnych w budynku.

A w niej ponoć znajdują się podziemne korytarze prowadzące aż do Kaponiery.

- Porządku w szkole pilnował woźny Dutkiewicz, który wszystko wiedział i nikogo nie wpuszczał do piwnicy.

Lata zaniedbań odbiły się na secesyjnym budynku i groziła mu rozbiórka. Remont kapitalny, który kosztował ponad 10 milionów złotych, sprawił, że budynek odzyskał dawny blask. W 2016 roku obiekt uzyskał wyróżnienie w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków w kategorii „Zabytek zadbany”. Obecnie znajdują się tu żywe laboratoria innowacji społecznych – PCSS FutureLab. To Inteligentna Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Odbywają się w nim warsztaty dla uczniów i nauczycieli, swoje miejsce mają tu również zdolni studenci, którzy pracują nad projektami. Z pomieszczeń korzystają także młodzi przedsiębiorcy nastawieni na rozwój biznesu w połączeniu z nowoczesnymi technologiami. W budynku jest także miejsce na realizację projektów społecznych dla seniorów i artystów.

– podkreśla Cezary Mazurek i zapowiada: - Zaprosimy do budynku i pokażemy, jak się on zmienił wszystkim tym, którzy będą chcieli opowiedzieć nam swoją historię związaną z tym miejscem. A tych, którzy ze względu na wiek nie mogą już do nas przyjść, odwiedzimy wraz z młodymi wolontariuszami. Zainicjujemy w ten sposób w przestrzeni miejskiej funkcje żywego laboratorium dla społecznych zbiórek różnych pamiątek i ich digitalizacji.

„Ulica wspomnień – Z20” tak brzmi nazwa projektu, który realizowany jest właśnie w przestrzeni FutureLab Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) przy ulicy Zwierzynieckiej 20. Partnerem jest Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Osoby, które chcą podzielić się wspomnieniami na temat budynku zapraszane są do kontaktu pod numerem telefonu: (61) 858-50-54, wspomnienia można przesyłać również na adres magdabar@man.poznan.pl.