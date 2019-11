Chłopiec z Poznania nie chce, by z ulic stolicy Wielkopolski zostały wycofane słynne tramwaje "Helmuty". Dlatego napisał list do władz miasta. - Bardzo proszę, aby tramwaje o nazwie Helmut dalej jeździły. Można siedzieć razem z mamą lub tatą, bo mają podwójne siedzenia - pisze mały Bartek.

W niedzielę mieszkańcy tłumnie pożegnali kultowe "Helmuty", czyli niemieckie tramwaje GT8. Przypomnijmy, że do Poznania trafiły one w 1996 roku, a rok później pojawiły się na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. W czasie pierwszej dostawy realizowanej w latach 1996–1999 do stolicy Wielkopolski dostarczono 22 wagony. Przez 22 lata łącznie w Poznaniu pojawiło się 56 takich tramwajów.W związku z zakupem Moderusów Gamma Helmuty zostaną wycofane. Pozostaną tylko dwa wagony do turystycznego przewozu pasażerów: GT6 i GT8.Jedną z osób, które pojawiły się nam symbolicznym pożegnaniu tramwajów w zajezdni przy ul. Madalińskiego, był mały poznaniak Bartek. Chłopiec zaniepokoił się, że pojazdy na zawsze już znikną z ulic miasta i postanowił napisać list."Bardzo proszę aby tramwaje o nazwie Helmut dalej jeździły, dlatego, że są legendarne i fajne. Można siedzieć razem z mamą lub tatą, bo mają podwójne siedzenia" - napisał Bartek Nowakowski. Swój list zostawił w zajezdni.Prośba chłopca trafiła do wiceprezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, który szybko postanowił rozwiać wątpliwości i uspokoić chłopca. - Dla małego Bartka mam dobrą wiadomość. Nie znikną one! Część z nich będzie jeździć na linii turystycznej 0, obsługiwanej przez Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, inne zaś będą działać jako pojazdy techniczne MPK. Wiosną przyszłego roku zapraszam Bartka wraz z Jego rodzicami do wspólnego przejazdu "Helmutem" linią 0 - napisał na Facebooku zastępca Jacka Jaśkowiaka.Wiceprezydent prosi, by rodzice chłopca skontaktowali się z urzędem miasta lub Klubem Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu.