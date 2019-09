Poznań: Color Run 2019 już w ten weekend. To najbardziej kolorowy bieg na świecie!

Tysiące uczestników tradycyjnie opanuje Jezioro Maltańskie. To tam odbędzie się najbardziej kolorowy i najszczęśliwszy bieg świata. Zawodnicy mają do pokonania 5 kilometrów wokół jeziora. W trakcie biegu zostaną obsypani kolorowym proszkiem na każdym kilometrze.

Imprezy co roku odbywają się w największych miastach Polski i przyciągają tłumy zainteresowanych. Biegowy maraton w Poznaniu rozpocznie się nad Maltą pod hasłem Hero Tour.

The Color Run 2019 to połączenie biegu na 5 kilometrów oraz festiwalu muzycznego, podczas którego dochodzi do eksplozji kolorów. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu i ograniczeń wiekowych. Bilety jeszcze do zakupu w cenie 98 zł (karnet indywidualny).

