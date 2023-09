Poznań: czy znasz swoich sąsiadów? Na Świętym Marcinie szykuje się sąsiedzka impreza!

Miasto przygotowało szereg kulturalnych atrakcji

- Na najmłodszych czekać będzie strefa zabaw z różnymi grami i konkursami, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji z okresu PRL - informuje poznan.pl. - Będzie też koncert "Poznaj Poznań" w wykonaniu Teatru "Mozaika". Centrum Szyfrów Enigma także przygotowało specjalne atrakcje. Będzie okazja do odwiedzenia gmachu dawnego Komitetu Wojewódzkiego. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak funkcjonowało wojewódzkie serce partii i gdzie rezydował I sekretarz. Najmłodsi za to będą mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych tajemnicy kipu, czyli węzełkowego pisma stosowanego przez Inków. Ponadto 9 września obowiązywać będzie promocyjna cena wejściówek na podstawie drukowanych na Dzień Sąsiada kartek z PRL. Każdy, kto przyjdzie z karteczką, wejdzie do centrum w cenie biletu ulgowego.

Miłośnicy historii znajdą coś dla siebie

- Dzień Sąsiada będzie również doskonałą okazją, by wziąć udział w wyjątkowej grze miejskiej "Odkryj Święty Marcin". Wykonując zadania, uczestnik będzie mógł odkrywać nowe miejsca i poszerzyć swoją wiedzę na temat jednej z ciekawszych ulic Poznania - zaprasza poznan.pl. - Organizatorzy - Pokolenie 2020, Grono Bistro i Wino - przygotowali 10 wyzwań, które uczestnicy mogą wykonać w centrum miasta - na ulicy Święty Marcin i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. To np. odnalezienie serca Poznania, wypicie wina na Świętym Marcinie czy poznanie historii szyfrów. Można też zakochać się w Muzie, zatańczyć na Taczaka i odkryć sekrety podwórek, a także iść na lumpy i klunkry, zjeść rogala świętomarcińskiego, sprawdzić, co na afiszu i wysłać przechodniom dobre słowo i uśmiech. Od uczestników zależy, w jaki sposób przebiegnie rozgrywka. Wystarczy pobrać folder gry, zawierający: mapę, listę wyzwań do "odhaczenia", miejsce do zbierania pieczątek oraz kod QR, po którego zeskanowaniu będzie można zyskać dostęp do listy punktów do odwiedzenia. W rozgrywce może wziąć udział dowolna liczba osób bez ograniczenia wieku. Zadaniem jest zdobycie co najmniej 5 pieczątek, które czekają w miejscach w zakładce "Lista Partnerów", dostępnej po zeskanowaniu kodu QR. Po ich zebraniu można udać się się do dowolnego miejsca z listy partnerów i wymienić pieczątki na nagrodę.