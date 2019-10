Poznań: Dawid Kwiatkowski i Andrzej Piaseczny na trzecich urodzinach Posnanii. Kiedy wystąpią?

Już 5 października Posnanię odwiedzą ulubienice najmłodszych, czyli 3 Atomówki. Bójka, Bajka i Brawurka spotkają się ze swoimi fanami i fankami w godzinach od 11 do 18.

Trzy bohaterki popularnej kreskówki, trzy wyjątkowe kobiety i trzy muzyczne gwiazdy, które wystąpią na żywo - to tylko niektóre atrakcje, jakie zaplanowano z okazji trzecich urodzin Posnanii. Centrum handlowe zamierza świętować przez trzy październikowe weekendy.

Zaraz po niej o godz. 15 w Posnanii wystąpi idol młodzieży Dawid Kwiatkowski. Zwieńczeniem urodzinowego wydarzenia będzie koncert Andrzeja Piasecznego. Artysta wyjdzie na scenę o godz. 19.

- Postanowiliśmy uczcić te urodziny na fest. Jest to dla Posnanii idealna okazja, żeby podziękować klientom za to, że są z nami. Ponieważ odwiedzające nas osoby są w różnym wieku, zadbaliśmy o to, żeby zarówno dzieci, oczywiście wraz z rodzicami, jak i seniorzy mogli świętować z Posnanią. Wierzymy, że tegoroczny październik będzie dla każdego z nich wyjątkowy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy byli z nami przez ten czas i mamy nadzieję, że będą nas odwiedzać w kolejnych latach - zaznacza Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.