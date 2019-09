Poznań: Dni Piątkowa 2019. W sobotę zaśpiewa Andrzej Piaseczny!

Tegoroczne Dni Piątkowa rozpoczęły się w piątek, 14 czerwca od występu En La Sombra w Piątkowskim Centrum Kultury Dąbrówka. Główne obchody zaplanowano jednak na sobotę, 15 czerwca. Impreza rozpocznie się o godzinie 14. Będą konkursy, pokaz mody, występy artystyczne.

O godzinie 17.20 wystąpi kabaret Weźrzesz. Będzie to także okazja, by zobaczyć mistrzów świata w gimnastyce artystycznej. Muzyczne doznania przyniesie koncert zespołu Żuki Rock and Roll Band.

Imprezę uświetni występ gwiazdy wieczoru Andrzeja Piasecznego o godz. 20.45. Dni Piątkowa zakończą się pokazem sztucznych ogni.