Poznań drugim najlepszym miastem w Polsce do wychowywania dzieci. Zajął też wysokie miejsce w Europie. Jak wypadły inne polskie miasta?

Badanie przeprowadziło Preply, e-platforma do nauki języków obcych. Aplikacja przeanalizowała ponad 130 europejskich miast w trzech kategoriach: Edukacja, Zdrowie i Bezpieczeństwo oraz Czas Wolny i Styl Życia oraz wzięła pod uwagę takie czynniki, jak: stosunek liczby nauczycieli do liczby uczniów, atrakcje edukacyjne, przestrzenie rekreacyjne, bezpłatna opieka zdrowotna, długość urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego i inne.

Poznań miastem do zakładania rodziny

Poznań został sklasyfikowany na drugim miejscu w Polsce, jako najlepsze miasto do wychowywania dzieci - tuż za Krakowem. Poza tym znalazł się na 11. miejscu pod względem niskich kosztów życia w Europie, a w pierwszej dziesiątce są również Łódź i Gdańsk. Stolica Wielkopolski zajmuje również wysokie, bo 10. miejsce w kategorii Czas Wolny i Styl Życia oraz wśród polskich miast posiada drugie miejsce pod względem dobrej jakości powietrza.

W Europie to stolica portugalskiej wyspy Madera, Funchal, została uznana z najlepsze miasto do zakładania rodziny. Inne miasta z pierwszej dziesiątki to Triest (Włochy), Lizbona (Portugalia), Galway (Irlandia), Reykjavik (Islandia), Praga (Czechy) i Helsinki (Finlandia).