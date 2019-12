Przez kilka ostatnich miesięcy na Ostrowie Tumskim powstawała instalacja artystyczna - "Rzeźba Piastowska". Można ją już podziwiać w całej okazałosci.

"Rzeźba Piastowska" to instalacja artystyczna, przy której w ostatnich miesiącach pracował Łukasz Gruszczyński z Uniwersytetu Artystycznego. Rozciąga się nad ul. Posadzego pomiędzy katedrą poznańską a rezerwatem Genius Loci na Ostrowie Tumskim. Już w kwietniu zaobserwować można było w tym miejscu tajemniczy, poskręcany szkielet z rur.Teraz szkielet został obudowany blachą i drewnem pochodzącym z wykopalisk. Te odsłaniają kolejne tajemnice grodu Mieszka I, który osadzono na Ostrowie Tumskim ponad tysiąc lat temu. Instalacja ma zobrazować skalę i przybliżony kształt wałów obronnych grodu.To niejedyna nowa atrakcja na Ostrowie Tumskim, powstała w ramach projektu "Tu się wszystko zaczęło". który ma upamiętniać początki polskiej państwowości w Poznaniu. Dodatkowo odrestaurowano i udostępniono wnętrze zabytkowego kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonano ekspozycję Palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy.Pierwotnie planowano też zaprezentowanie pozostałości tysiącletniej kaplicy, które znajdują się półtora metra pod gotyckim kościołem NMP, ale to zagrażałoby samej świątyni.- Ostatecznie zapadła decyzja, by przebieg murów palatium odtworzyć ze szkła artystycznego wokół kościoła[/cyt]- mówi