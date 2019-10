Poznań: Festiwal OFF Cinema 2019. 23. edycja międzynarodowej imprezy coraz bliżej. Kto zdobędzie Złoty Zamek?

Organizatorzy z dumą podkreślają, że w tym roku padł nowy festiwalowy rekord – do konkursu zgłoszono aż 2512 filmów dokumentalnych (1700 krótkich oraz 812 długich metraży) ze 112 krajów. Spośród nich komisja wybrała 30 najlepszych, które powalczą o festiwalowe nagrody, które z roku na rok cieszą się coraz większym prestiżem: Złoty Zamek (15 tys. zł), Srebrny Zamek (10 tys. zł) i Brązowy Zamek (5 tys. zł). W szranki staną choćby takie tytuły jak „Building of the Braves” (na zdjęciu) w reżyserii Bojiny Panayotovy, „Beeman” Frances Elliott i Samanthy Marlowe czy „Dziwor” Pawła Dyllusa.

materiały prasowe