Poznań: Festiwal rzeźb lodowych na Starym Rynku. Zobaczcie najpiękniejsze dzieła Poznań Ice Festival 2019 [ZDJĘCIA]

– Przyszłam, bo byłam ciekawa, jak w tym roku będą wyglądały rzeźby. Kiedy mam okazję, to staram się przychodzić i je obejrzeć, bo wyglądają fantastycznie – opowiada pani Ania, która na tegoroczną edycję Poznań Ice Festival wybrała się z mężem i dzieckiem.

Osób, które przyszły w sobotę lub niedzielę na poznański Stary Rynek, by obserwować zmagania lodowych rzeźbiarzy, nie brakowało. W obu dniach pod podestami, na których rzeźbiarze wykonywali swe dzieła, przewijały się prawdziwe tłumy poznaniaków. – Naprawdę jestem pełen podziwu, że oni są w stanie stworzyć coś tak niezwykłego z kawałków lodu – nie krył zachwytu pan Marek.

Wśród odwiedzających nie brakowało zarówno osób, które tego dnia specjalnie pojawiły się na Starym Rynku, by obejrzeć lodowe rzeźby, jak i takie, które nie wiedziały o festiwalu, lecz przyszły do centrum z powodu trwającego Betlejem Poznańskiego.

Przypomnijmy bowiem, że poznański festiwal rzeźb lodowych odbywa się w ramach Betlejem Poznańskiego, które rozpoczęło się już kilka tygodni temu, gdy pierwsze stragany pojawiły się na placu Wolności. Z kolei w ubiegły weekend oficjalnie zainaugurowano Betlejem Poznańskie na Starym Rynku, kiedy to włączono choinkę.

W ten weekend kolejnym elementem Betlejem Poznańskiego był właśnie dwudniowy festiwal rzeźb lodowych. Najpierw, w sobotę, uczestniczy konkurowali w rzeźbieniu na czas. Rywalizujący pojedynczo rzeźbiarze mieli kilkadziesiąt minut na odtworzenie konkursowego wzoru. Wygrywał ten, który najwierniej odtworzył wzór.

Główny dzień festiwalu to jednak niedziela. Wtedy to 24 rzeźbiarzy z 11 państw, w dwuosobowych zespołach, miało kilka godzin na wykonanie dowolnej rzeźby. Każda z drużyn miała do dyspozycji kilkanaście ton lodu.

– Szkoda tylko, że te wszystkie rzeźby, z powodu temperatury, długo nie wytrzymają i szybko się stopią – komentuje pan Dariusz.

