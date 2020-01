Poznań: Festyn i rekonstrukcja bitwy o Ławicę. Gratka dla fanów historii!

Poznań nie do poznania! Zobacz, jak wyglądał 20 lat temu

Fokker został zbudowany przez pasjonatów z Ławicy, zaprezentowano go w grudniu w czasie obchodów Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu i w Wągrowcu. Jego budowę rok temu zapowiadał „Głos Wielkopolski”.

Samolot stoi obecnie przed remizą OSP os. Kwiatowe. Być może trafi do terminala lotniska Ławica, dla którego pasażerów byłby na pewno wielką atrakcją.

W poniedziałek 6 stycznia, dokładnie w 101. rocznicę zdobycia Ławicy będzie zorganizowany „atak”: rozpocznie się o godz. 6.30 na wzgórzu berlińskim, czyli na odcinku ulicy Przytocznej, na tyłach lotniska. Rozpocznie się apelem, a zakończy wielkim ogniskiem, by ogrzać „atakujących”. W ubiegłym roku odpalono race w miejscach, skąd ruszyli do akcji powstańcy, w tym roku zaplanowano nieco inną iluminację, związaną ze starą wieżą lotniska. Jaką – to niespodzianka – zapowiadają organizatorzy.

