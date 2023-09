Poznań Five będzie biegiem towarzyszącym dla 22. Poznań Maratonu. Biegacze wyruszą na trasę przed maratończykami

w niedzielę 22 października. Zawodnicy wyruszą z ul. Grunwaldzkiej, a 5 kilometrowy dystans zakończą wbiegając na metę Maratonu zlokalizowaną tradycyjnie na placu Marka. Zawodnicy na pokonanie trasy będą mieć 45 minut. Na bieg obowiązuje limit miejsc i wynosi on 2000 uczestników. Opłata startowa to 65 zł.

- Poznań Five to wspaniała okazja do sprawdzenia swoich sił - mówi Łukasz Miadziołko, dyrektor 22. Poznań Maratonu. – Początkujący biegacze będą mogli pokonać krótszy dystans i zakochać się w maratońskiej atmosferze. Po finiszu zachęcamy do gorącego dopingu dla maratończyków - dodał Miadziołko.