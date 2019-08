Poznań: Food Park - jemy pod Areną. Wielka wyżerka w parku Kasprowicza [ZDJĘCIA]

Impreza "Food Park - jemy pod Areną" odbywa się w sobotę, 31 sierpnia (do godz. 21.00) i w niedzielę, 1 września (od godz. 10.00 do 20.00).

- Co Was czeka w sierpniowo-wrześniowy weekend? Jak zawsze - masa jedzeniowych inspiracji z każdego zakątka globu, pyszne rzemieślnicze browary, atrakcje dla najmniejszych, dużo ruchu, zielonej przestrzeni i totalny chill. Mamy się relaksować i regenerować, prawda? - zachęcają do udziału organizatorzy.

Jeżeli chcecie spróbować kulinarnych nowości i miło spędzić czas, koniecznie wybierzcie się w weekend pod Arenę. Wstęp bezpłatny.