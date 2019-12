W czasie świąt nieczynne są poradnie lekarzy rodzinnych i specjalistów. Nie oznacza to jednak, że w razie nagłych przypadków nie mamy gdzie szukać pomocy. Wtedy z pomocą przychodzą punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w niektórych przypadkach Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Gdzie szukać pomocy zdrowotnej w czasie sylwestra i w Nowy Rok w Poznaniu? Sprawdź.

Pomoc doraźna Poznań - gdzie punkty nocnej i świątecznej opieki medycznej?

Centrum Medycznego HCP, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 194 (numer telefonu 61 227 41 88);

Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Juraszów 7/19 (nr tel. 61 821 22 07);

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 (tel. 61 873 90 81);

Szpitala dziecięcego przy ul. Krysiewicza 7/8 (tel. 61 850 63 22);

Szpitala Miejskiego im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza 2 (tel. 61 307 12 75);

POSUM przy al. Solidarności 36 (tel. 61 647 77 15);

Szpitala Klinicznego przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 (tel. 61 669 82 07).

Kiedy korzystać z pomocy doraźnej?

SOR w Poznaniu - kiedy udać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy?

w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia;

Centrum Medycznym HCP;

Szpitalu Wojewódzkim.

Nierzadko w nocy, święta i dni wolne potrzebna jest nam opieka medyczna. W razie nagłych zachorowań, kiedy nie możemy czekać np. na wizytę u lekarza rodzinnego, można udać się do punktu pomocy doraźnej.Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to podstawowe świadczenie lekarskie, z którego można korzystać w dni powszednie od godz. 18 do 8, a w dni wolne i święta - przez całą dobę.Co ważne - w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia - osobiście można się udać do dowolnego punktu pomocy doraźnej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Inaczej sprawa ma się w przypadku konieczności zamówienia wizyty domowej. Tutaj rejonizacja już obowiązuje i powinno się skontaktować z najbliższym punktem świątecznej opieki.Gdzie w Poznaniu znajdują się punkty nocnej i świątecznej opieki medycznej? Łącznie jest ich siedem. Pojechać można do:Przypomnijmy, że z opieki doraźnej można skorzystać w razie: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane leki nie pomogły oraz gdy obawiamy się, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.Jeśli jednak występuje ryzyko utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (np. z powodu wypadku, urazu czy zatrucia), powinniśmy natychmiast skierować się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.Nieodległy jest też SOR w Szpitalu w Puszczykowie. W Wielkopolsce są 24 Szpitalne Oddziały Ratunkowe.Co ważne - na SOR nie powinni się zgłaszać pacjenci, którzy potrzebują: recepty na leki stosowane na choroby przewlekłe; konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych (oprócz tych potrzebnych w nagłych przypadkach); zwolnienia lekarskiego; wniosku do ZUS; skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.[g]13773302;0[/g]