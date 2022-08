Poznań Główny na drugim miejscu wśród najczęściej odwiedzanych stacji kolejowych w Polsce Nicole Młodziejewska

W 2021 roku ze stacji Poznań Główny dziennie korzystało 41 tys. osób. Adam Jastrzębowski

Dziennie z dworca w Poznaniu korzysta 41 tysięcy podróżnych. To tu przyjeżdżają, stąd wyjeżdżają ale też przesiadają się do innych pociągów. Ta liczba plasuje Poznań Główny na drugim miejscu wśród polskich dworców z największą wymianą pasażerską. Poznański dworzec wyprzedza tylko ten we Wrocławiu