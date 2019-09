Poznań: Gwiazdy zagrały na 25-lecie WSB. Tak bawiliście się na koncercie

Organek, The Junkies, Jamal i Adi Nowak to gwiazdy, które wystąpiły w piątek z okazji 25-lecia Wyższej Szkoły Bankowej. Taki zestaw artystów przyciągnął do parku przy Starym Browarze wielu fanów. Zobaczcie zdjęcia. Kolejne zdjęcie -->

Łukasz Gdak