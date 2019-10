Poznań: Hotel Lech działał prawie 100 lat, został zamknięty. Dlaczego?

Znaleziono skradziony rower minister Jadwigi Emilewicz

Ponad tydzień temu informowaliśmy o kradzieży roweru należącego do Jadwigi Emilewicz, jedynki PiS w wyborach parlamentarnych. Minister zostawiła go pod kościołem, udając się na niedzielną mszę. We wtorek pojawiła się informacja, że rower został odnaleziony.