Poznań: jak dojechać na cmentarz? Sprawdź, jak jadą tramwaje i autobusy, a także gdzie można dotrzeć samochodem

Przed cmentarzami już od weekendu trzeba jechać szczególnie ostrożnie – kierowcy masowo szukają miejsc do parkowania, a na przejściach tłumnie przechodzą piesi. 1 listopada lepiej w Poznaniu dojechać do nich tramwajami lub autobusami.

We wtorek 31 października komunikacja miejska wzmacnia w godz. 8:00 – 17:00 linię 17 (z ronda Śródka do pętli Miłostowo) i 99 (z Placu Wielkopolskiego do pętli Zawady). Za to w środę 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, wszystkie dzienne linie komunikacyjne funkcjonują według świątecznego rozkładu jazdy z wyjątkami, związanymi ze wzmocnieniem dojazdu do cmentarzy: linie 1, 6, 8, 15, 17 (17 skierowana zostanie z ronda Śródka do pętli Miłostowo), w godzinach 6:00 – 17:00, pojadą co 10 minut,

linia 3 przez cały dzień wydłużona zostanie do pętli Junikowo,

linia 99 przez cały dzień wydłużona zostanie z Placu Wielkopolskiego do pętli Zawady. Ponadto w godzinach 9:00 – 16:30 na torach zobaczymy dodatkowe linie tramwajowe, kursujące co 10 minut: 41 na trasie: Junikowo – Grunwaldzka – Reymonta – Hetmańska – rondo Starołęka – Zamenhofa – rondo Rataje – Jana Pawła II – rondo Śródka – Warszawska – Miłostowo,

42 na trasie: Os. Sobieskiego – Trasa PST – Roosevelta – most Teatralny – Fredry – Mielżyńskiego – 23 lutego – Plac Wielkopolski – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo Śródka – Warszawska – Miłostowo,

43 na trasie: Os. Sobieskiego – Trasa PST – Roosevelta – Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – Grunwaldzka – Junikowo

Uruchomione też będą dodatkowe linie autobusowe i zmienione trasy niektórych innych. Linia 122 będzie zawieszona, za to w godzinach 8:00 – 17:00 jeździć co 10 minut będzie dodatkowa linia autobusowa 133 na trasie: Rondo Śródka – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska – Gnieźnieńska Cmentarz – Gnieźnieńska – Bałtycka – Gdyńska – Główna – Zawady – Podwale – Rondo Śródka. Odjazdy z ronda Śródka następować będą ze stanowiska linii 173.

Oto inne zmiany zapowiadane przez MPK Poznań:

po wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ulicy Lutyckiej (od ulicy Dojazd do ulicy Podolańskiej) autobusy linii 160 w kierunku Strzeszyna pojadą trasą zmienioną: Garbary PKM – …- Wojska Polskiego – Dojazd – Lutycka – Szczawnicka -…- Stary Strzeszyn (powrót po stałej trasie),

z powodu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Gnieźnieńskiej, autobusy linii 173 w kierunku ronda Śródka pojadą objazdem ulicami Bałtycką i Gdyńską,

autobusy linii 177 przez cały dzień z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Złotowskiej od ulicy Owczej do Bukowskiej pojadą objazdem w kierunku Junikowa: Bałtyk – …- Brzechwy – Złotowska – Bukowska – rondo Przeźmierowo – Wysogotowo: Skórzewska – Malwowa – Grunwaldzka – Junikowo (powrót bez zmian). W godzinach 8:00 – 17:00 autobusy tej linii kursować będą z częstotliwością co 10 minut,

autobusy linii 182 w godzinach 8:00 – 17:00 kursować będą z częstotliwością co 10 minut,

z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Lutyckiej (od ulicy Dojazd do ulicy Podolańskiej) autobusy linii 183 w kierunku Ronda Śródka pojadą trasą zmienioną: Szarych Szeregów – …- Szczawnicka – Podolańska – Wojska Polskiego – Dojazd (wjazd na przystanek Wrzoska Szpitale) – Dojazd – Aleje Solidarności -…- Rondo Śródka (powrót po stałej trasie),

z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Św. Antoniego (od ulicy Książęcej do ronda Minikowo), autobusy linii 189 w kierunku pętli „Starołęka PKM” przy ulicy Książęcej pojadą objazdem: Starołęka PKM – Forteczna – Obodrzycka – Unii Lubelskiej – Obodrzycka – Warowna – Gołężycka – Baranowska – Ożarowska – Czernichowska – Starołęcka – Św. Antoniego – Książęca – Starołęka PKM (powrót po stałej trasie),

autobusy linii 193 w godzinach 8:00 – 17:00 kursować będą z częstotliwością co 10 minut,

z uwagi na zmiany organizacji ruchu na ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie autobusy linii 341, 342, 348 i 252 jadące w kierunku Poznania skierowane zostaną objazdem ulicami: Mściszewską, Wodną i Łąkową, zatrzymując się na przystankach przy ulicy Mściszewskiej za skrętem z ulicy Poznańskiej oraz na ulicy Łąkowej przed powrotem na ulicę Poznańską.

MPK zapowiada, że w nocy z 1 na 2 listopada komunikacja nocna funkcjonuje według rozkładów jazdy z niedzieli na poniedziałek (co 60/120 minut).

Wolniej przed cmentarzami

Ograniczenia prędkości do 30 km/godz. wprowadzono na na ulicach Cmentarnej, Owczej, Grunwaldzkiej, Warszawskiej, Gnieźnieńskiej, Arciszewskiego i Ściegiennego, Szpitalnej i Nowina, Lutyckiej (od ul. Dojazd do Podolańskiej) oraz Morasko (na wysokości cmentarza) – obowiązywać one będą aż do 5 listopada.

Cmentarz Junikowo

Ulica Chryzantemowa do 5 listopada jest jednokierunkowa od ul. Malwowej do ul. Owczej (dwukierunkowa na jej początkowym odcinku od ul. Malwowej). Podobnie 1 listopada ul. Złotowska będzie jednokierunkowa od ul. Owczej do Bukowskiej, a ul. Wieruszowska jednokierunkowa od ul. Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej. Ul. Cmentarna i Owcza będą tego dnia jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do Złotowskiej. 1 listopada będzie można parkować na lewych pasach ul. Grunwaldzkiej (od pętli Junikowo do ul. Cmentarnej), na prawym pasie ul. Grunwaldzkiej (od ul. Cmentarnej do Ścinawskiej w stronę centrum) i na ul. Wieruszowskiej (od Grunwaldzkiej do posesji nr 10).

Cmentarz Miłostowo

Z kolei na Miłostowie ul. Warszawska jest zwężona w obu kierunkach do 1 listopada oraz w dniach 4-5 listopada – wówczas wydzielone będą miejsca parkingowe na lewych pasach ul. Warszawskiej od ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek (w obu kierunkach). Za to przy wjeździe na cmentarz obowiązywać będą ograniczenia ruchu pojazdów i parkowania, a do 1. listopada przy wejściu na cmentarz wyznaczono przejście dla pieszych przez obie jezdnie. Dodatkowo do 5 listopada na ul. Warszawskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę miasta.

Ul. Gnieźnieńska będzie 1 listopada jednokierunkowa na całym odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej i niedostępna dla pojazdów ciężarowych. Na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej dostępne będą miejsca parkingowe: ul. Gdyńskiej do Bałtyckiej.

Cmentarz Górczyński

Na Górczynie na ul. Arciszewskiego ciężarówki nie pojadą w dniach 28-29.10 i 1.11 od ul. Hetmańskiej do Ściegiennego, a w dniach 30-31.10, 2.11 i 4-5.11 od ul. Palacza do Ściegiennego, a ulica będzie zwężona w obu kierunkach do jednego pasa, by umożliwić parkowanie. Na zwężonych odcinkach ul. Arciszewskiego będzie można parkować w pasie rozdziału - i tylko tam, nie na ul. Ściegiennego! Przy Cmentarzu Górczyńskim zaparkują jedynie osoby z niepełnosprawnościami, postój dla wysadzenia pasażera nie może być dłuższy niż minuta. W dniu 1.11 od rana do wieczora ul. Kordeckiego będzie jednokierunkowa od ul. Albańskiej do ul. Węglowej.

Lutycka, Morasko, ul. św. Antoniego, Minikowo, Jasna Rola i Bronisława

Na ul. Lutyckiej, 1 listopada obowiązywać będzie jeden kierunek, od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej, a w drugą stronę - ul. Podolańską, Wojska Polskiego i Witosa. Z ul. Szczawnickiej w ul. Lutycką będzie można skręcić tylko w prawo. Od 28.10 do 5.11 można parkować na ul. Lutyckiej (od ul. Szczawnickiej do ul. Dojazd) i na poboczu ul. Szczawnickiej w rejonie cmentarza. Ciężarówki mają tu zakaz jazdy w dniach 28-29.10, 1.11 oraz 4-5.11.

Na ul. Morasko dopuszczone będzie parkowanie na poboczu, na ul. Wiśniowej od 28.10 do 1.11 obowiązuje jeden kierunek od ul. Bluszczowej do ul. Wspólnej, tak samo na ul. św. Antoniego i Minikowo od ul. Książęcej do ronda Minikowo (w dniach 28-29.10 w godzinach od 8:00 do 17:00, a w dniu 1.11 od 5:00 do 18:00) i na ul. Jasna Rola i ul. Bronisława - w dniu 1.11 od ul. Błażeja do ul. Umultowskiej (od 5:00 do godzin wieczornych).

Nie ułatwiaj pracy złodziejom

Udając się na cmentarze, i niejednokrotnie wyjeżdżając z domu na cały dzień, zadbajmy o bezpieczeństwo. Policja radzi, by zachować ostrożność i czujność w drodze na cmentarz i na nim samym: nie zostawiać na widoku torebek, portfeli, parkować w miejscach wskazanych i nie trzymać w samochodzie na siedzeniach kurtek, czy telefonów. Przypomina, by zadbać o dom, który pozostanie pusty na co najmniej kilka godzin.

Oto kilka rad specjalistów prewencji: - zabezpiecz należycie drzwi i okna swojego mieszkania, możesz założyć zamki o zwiększonej odporności na włamanie oraz wizjer. Wskazanym jest zamontowanie oświetlenia z czujnikiem ruchu i domofonu. Jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, wykonaj solidne (lecz przejrzyste ogrodzenie). W zabezpieczeniu domu czy mieszkania pomóc może również posiadanie psa;

- nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką, nie wieszaj ich także na szyi swej pociechy;

- wykonaj zdjęcia, zanotuj marki i typy posiadanych urządzeń, ich cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne (kamera, aparat fotograficzny, rower, itp.). Te, które nie posiadają numerów, oznakuj (w przypadku kradzieży lub zagubienia łatwiej będzie można je rozpoznać i udowodnić, czyją są własnością);

- zwracaj uwagę na kręcących się przy klatkach schodowych czy w pobliżu domu ludzi. Zainteresuj się nimi, zapytaj kogo szukają, przyjrzyj się im, zapamiętaj wygląd - to może uchronić przed kradzieżą mienia twojego lub sąsiadów;

- noś odblaski - po zmroku kierowcy łatwiej cię zobaczą;

- opuszczając mieszkanie, nie zostawiaj widocznych oznak swej nieobecności.