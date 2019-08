Poznań: Jak w środku wygląda porodówka w szpitalu na Polnej? To największa porodówka w Polsce [ZDJĘCIA]

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu to pełna nazwa placówki, która mieści się przy ul. Polnej 33 na Jeżycach. Pierwsze pacjentki przyjęto tutaj prawie 120 lat temu - w październiku 1901 roku. W XX wieku w szpitalu odbyło się około 400 000 tysięcy porodów. To tutaj - 13 lutego 1974 roku - urodził się m.in. półmilionowy poznaniak.

Szpital przypomina, że do przyjęcia do porodu nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do izby przyjęć, wjazd do niej znajduje się od ul. Jackowskiego.