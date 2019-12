Korekty w rozkładzie jazdy, a do tego zamknięte sklepy i urzędy - takie zmiany przyniosą święta Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, na co dokładnie przygotować się w Poznaniu i okolicach.

Boże Narodzenie: Komunikacja miejska w Poznaniu

Gdzie zrobić zakupy w święta Bożego Narodzenia?

Poznań: Czy urzędy są czynne w święta?

Apteki dyżurujące Poznań

Wigilia już we wtorek, 22 grudnia. I jak przy okazji każdych świąt, także w nadchodzące Boże Narodzenie, trzeba się przygotować na kilka zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, handlu czy działalności urzędów. Na co dokładnie należy zwrócić uwagę?W wigilijny wtorek do godz. 16.00 autobusy i tramwaje jeżdżą jak w soboty, przy czym na liniach 6, 12, 16 i 17 od godz. 7 tramwaje będą jeździć co 10 minut, autobusy na liniach 704 i 729 trzymają się roboczego rozkładu jazdy, a autobusy linii 184 pojadą tylko na odcinku rondo Rataje - rondo Śródka, bez dojazdu do Term Maltańskich i Nowego ZOO.Od godziny 16.00 nie będą już kursować dzienne linie tramwajowe oraz niektóre autobusowe. Utrzymana będzie tylko tramwajowa linia nocna 201 (w godz. 16 - 23 i 6 - 8 co 15 minut, a w godz. 23 - 6 co 30 minut) oraz linie autobusowe jeżdżące według sobotniego rozkładu: 154, 155, 158, 166, 173, 177, 178, 180, 189, 195, 232 - 240, 242 - 249, 251, 251, 312, 323, 342, 501, 527, 560, 610, 701 - 704, 716, 729, 832 - 834, 901, 902, 904, 907 i 911. Ale uwaga - większość z nich ma ograniczenia, kursując np. co pół godziny czy do godzin wieczornych.W nocy z wtorku na środę po godz. 23 funkcjonują tylko linie nocne z wyjątkiem linii 241, 250, 342, 651, 729 i 907. Linie funkcjonują według rozkładu jazdy z soboty na święto. Wyjątkiem jest linia 201.W środę, czyli pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia do godz. 8 funkcjonuje komunikacja nocna, później linie autobusowe i tramwajowe jeżdżą według świątecznego rozkładu jazdy (przy czym linie: 1, 2, 4, 5, 12, 15, 18, 145, 146, 157, 160, 167, 175, 191 i 196 kursować będą dopiero od około godz. 14). Całkowicie zawieszone będą linie: 11, 148, 150, 152, 179, 181, 183, 185, 190, 192 i 194.Trzeba też zwrócić uwagę na to, że na linii 168 kursy od 7.43 do 14.03 realizowane są wyłącznie trasą do Podolan. Odjazdy z Podolan od 8.20 do 11.20 co 20 minut oraz od 11.37 do 14.37 co 20 minut. Linia 180 funkcjonować będzie tylko na odcinku Górczyn - Rudnicze, a linie 184, 611, 703, 811, 812 i 813 nie wjadą pod centra handlowe. Dodatkowo linia 184 funkcjonować będzie tylko na odcinku Rondo Rataje - Rondo Śródka.W nocy ze środy na czwartek linie nocne funkcjonują według rozkładu jazdy z soboty na święto z wyjątkiem linii 201, 239, 243 i 251, które do godziny 2 jeżdżą według rozkładu jazdy na pozostałe dni, a po tej godzinie - według rozkładu jazdy z soboty na święto.W czwartek, czyli w drugie święto na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych obowiązuje świąteczny rozkład jazdy, jednak zawieszone będzie funkcjonowanie linii tramwajowej 11 oraz autobusowych nr 150 i 181. Linia nr 180 kursuje tylko na odcinku Górczyn - Rudnicze, linia 184 do godz. 9 funkcjonuje tylko na odcinku rondo Rataje - rondo Śródka z pominięciem centrum handlowego, natomiast od godz. 9 na całej trasie z pominięciem centrum handlowego. Z kolei linie 611, 703, 811, 812 i 813 nie realizują wjazdów pod centra handlowe.W Wigilię, wszystkie sklepy będą jeszcze czynne, ale maksymalnie do godz. 14. Tego dnia na ostatnie zakupy będziemy więc mieli około sześciu godzin.Do godz. 12.30 czynne będą sklepy sieci Lidl. Z kolei pół godziny dłużej będzie można zrobić zakupy w sklepach: Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Netto oraz Tesco.W pierwsze i drugie święto wszystkie markety oraz sklepy w centrach handlowych będą nieczynne. Wyjątkiem są sklepy franczyzowe - jak Żabka, Freshmarket czy ABC. Zwykle to w nich w czasie świąt można zrobić najpotrzebniejsze zakupy. Jednak o otwarciu przez święta decyduje właściciel sklepu, więc informacji o godzinach funkcjonowania należy szukać bezpośrednio w konkretnych sklepach.Najpotrzebniejsze zakupy można też zrobić w czasie świąt na stacjach benzynowych.We wtorek, 24 grudnia, czyli w Wigilię należy przygotować się na zmiany w funkcjonowaniu urzędów. Tego dnia w Poznaniu nieczynne będą: Urząd Miasta Poznania, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.Czynne są za to: biuro ZKZL (w godz. 7.30-13); punkty obsługi klienta i kasy Aquanetu (7-13); biura obsługi klienta GOAP (7-13) oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki i jego delegatury w godz. 8.15-13.W czasie świąt wszystkie urzędy będą nieczynne.W razie nagłej potrzeby w czasie świąt można kupić lekarstwa w aptekach dyżurujących. W Poznaniu są to: „Dbam o Zdrowie” przy ul. 23 Lutego 18; „Dom Leków Na Gwarnej” przy ul. Gwarnej 5/2; „Wielkopolska” przy al. Solidarności 36; „Winogradzka” na os. Przyjaźni w paw. 141; „Dr. Max” przy ul. Piątkowskiej 87A; „Dr. Max” przy ul. Głogowskiej 120; „Dr. Max” przy ul. Marcelińskiej 80 oraz „Pamiątkowa” na os. Czecha 79.