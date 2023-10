Poznań: Jeden kierowca wjechał w tramwaj, drugi na torowisko. Ruch szybko przywrócono

Około 6:40 samochód osobowy wjechał na torowisko tramwajowe na wysokości Grunwaldzkiej / Marszałkowskiej w stronę centrum. Auto na 15 minut zablokowało w tym miejscu ruch linii 1, 3, 6 i 15. Służbom technicznym poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego udało się usunąć zakleszczoną w torach osobówkę.

Niemal w tym samym czasie ruch zablokowany został na skrzyżowaniu ul. Starołęckiej z Romana Maya. Tam, jak informuje dyżurny poznańskiego MPK, o godzinie 6:55 doszło do kolizji. Samochód osobowy wjechał pod tramwaj. W wyniku zdarzenia torowisko było zablokowane w obu kierunkach do 7:33. Dla linii 12 i 13 poznańskie MPK wprowadziło komunikację zastępczą od pętli Starołęka PKM do ronda Starołęka.