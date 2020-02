Poznań jedną z najlepszych metropolii. Ale są też wyzwania - służba zdrowia, dialog z mieszkańcami i bezpieczeństwo na drogach

"Raport o polskich metropoliach: Poznań" to już czwarta publikacja ukazująca szanse i wyzwania, jakie stoją przed dużymi ośrodkami miejskimi. Raport analizuje siedem obszarów, tzw. kapitały rozwoju każdego miasta:

Poznań ma się czym pochwalić. Według raportu PwC jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się polskich metropolii. To ogromny przeskok, bowiem jeszcze kilka lat temu nie znajdowaliśmy się nawet na podium. A to wszystko dzięki szybkiemu rozwojowi, gospodarczym mieszkańcom i bardzo dobrym ośrodkom akademickim.

Poznań, jak wynika z raportu niezależnej firmy doradczej PwC, ma najlepsze noty w kapitale ludzkim i społecznym. A to z powodu dobrej sytuacji na rynku pracy, a także wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej.

Na plus z kolei są inwestycje w autobusy elektryczne i tramwaje niskopodłogowe, a także prace nad budową tramwaju na Naramowice. O dziwo, to w Poznaniu odbywa się najwięcej festiwali teatralnych, jest także największa liczba organizowanych koncertów dla mieszkańców. Spośród wszystkich, 12 metropolii mamy najwięcej terenów zielonych, średnio na jednego mieszkańca przypada ich aż 60 mkw.

Kociambry do adopcji! Przygarnij kota ze schroniska w Poznaniu

Naszą mocną stroną są ośrodki akademickie, duża liczba startupów, wysokie nakłady inwestycyjne, jak również wysoka aktywność społeczeństwa obywatelskiego, wysokie nakłady na bezpieczeństwo publiczne, działania na rzecz seniorów. Wbrew pozorom Poznań odnotowuje wcale nie najgorszy czas dojazdu do centrum.

- To że jest lepiej niż w innych metropoliach, nie oznacza, że jest idealnie - mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, współautor raportu. - Z jednej strony bardzo dobra baza akademicka, z drugiej strony mniej informatyków, absolwentów studiów technicznych wypuszcza na rynek na tle innych miast. Jednym z problemów jest transport, korki, kłopoty z poruszaniem się po mieście. Systemowo trzeba więc poprawić atrakcyjność transportu miejskiego, by ludzie nie robili tego z przymusu, tylko z chęci

Młodzieżowe słowa roku w internecie - co na 1. miejscu?

- Przywiązanie poznaniaków do transportu prywatnego jest nam doskonale znane. Mamy największą liczbę samochodów przypadająca na jednego mieszkańca. Stąd bardziej restrykcyjna polityka władz miasta w tym zakresie, by zachęcić do korzystania z miejskiej komunikacji - tłumaczy Bartosz Guss.