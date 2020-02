Poznań kiedyś i dziś. Zobacz zdjęcia z 2001 i 2020 roku. Jak bardzo zmieniło się miasto?

Poznań zmienia się na naszych oczach. Najlepiej widać to, gdy porównamy te same miejsca niegdyś i obecnie. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe zestawienie - oto fotografie z 2001 i 2020 roku. Zobaczcie, jak w ciągu 19 lat przeobraziły się m.in. Okrąglak, Święty Marcin czy Kaponiera. Zobacz kolejne zdjęcie --->

Archiwum/Łukasz Gdak