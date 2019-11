Poznań: Kierowca jaguara potrącił 27-latkę i uciekł? W chwili zatrzymania był pijany. Kobieta jest w ciężkim stanie

20-letnia dziewczyna z obrażeniami wskazującymi na potrącenie została odnaleziona w niedzielę, 3 listopada na ul. Warszawskiej w Poznaniu. Jej stan jest ciężki. Mariusz Kapala

Ciężko ranną 27-letnią kobietę odnaleziono 3 listopada przed godz. 21.30 przy ul. Warszawskiej w Poznaniu. Wszystko wskazuje na to, że została potrącona przez auto. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ma liczne złamania, obrażenia wewnętrzne i głowy. Została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Policji udało się już zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o potrącenie kobiety w Poznaniu - to kierowca jaguara. W chwili zatrzymania wykryto u niego dwa promile alkoholu.