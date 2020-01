Do tragedii na os. Batorego doszło rok temu. 65-letni Mariusz G. śmiertelnie potrącił 25-letniego Jakuba, a poważne obrażenia odniosła 24-letnia kobieta. Kierowca został oskarżony przez prokuraturę, ale do winy się nie przyznaje.

- Auto, które jechało po jego prawej stronie, zatrzymało się przed przejściem dla pieszych. On jednak jechał dalej. Na przesłuchaniu przedstawił wersję, że auto, które się zatrzymało przed pasami, zrobiło to z jakichś innych względów. Zapewnia, że nie widział żadnych pieszych wchodzących na przejście i przyspieszył. Twierdzi, że już za przejściem dla pieszych na drogę wbiegły dwie osoby

Do wypadku doszło 9 stycznia ubiegłego rok na ulicy Opieńskiego w Poznaniu, w pobliżu marketu Aldi. Był wieczór. 65-letni Mariusz G. jechał lewą stroną dwupasmowej drogi przedzielającej dwie części osiedla Stefana Batorego. Zbliżał się do przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.– mówi prokurator Michał Smętkowski, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej.Ofiarami wypadku byli 25-letni Jakub i rok młodsza Anna. Młody mężczyzna zmarł w szpitalu, dwa dni po wypadku. Zgodnie z jego wcześniejszym oświadczeniem woli pobrano jego organy, które uratowały życie sześciu innym osobom.Stan zdrowia kobiety był na tyle poważny, że policja przez dłuższy czas nie mogła jej przesłuchać.Śledczy nie uznali wersji kierowcy za wiarygodną. Z opinii biegłego oraz z innych dowodów wynika, że do tragedii doszło na pasach. Siła uderzenia była duża. Obliczono, że kierowca jechał z prędkością 65 kilometrów na godzinę. W miejscu wypadku jest ograniczenie do 50 km/h.- Nie było śladów hamowania, kierowca nie zachował należytej ostrożności przed przejściem dla pieszych, jechał za szybko. Został oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym – podsumowuje prokurator Michał Smętkowski.Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto. Akt oskarżenia skierowała do sądu jeszcze w ubiegłym roku.