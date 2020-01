Poznań: Klub Bazyl zagra dla WOŚP. Finał zbiórki na rockowo!

zobacz galerię (6 zdjęć) Na scenie prezentować się będą kapele znane w wielkopolskim regionie. Oprócz hard rockowego Mean Machine i klasycznego, rockowego Lenny Is Dead, wystąpią również indie rockowy Diesel Hangovers, grunge’owy Man In The Box oraz alternatywne Eleanor Gray i Anywhere Us (na zdjęciu). materiały zespołu zobacz galerię (6 zdjęć)

Przed nami 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do akcji przyłączył się również rockowy Klub u Bazyla, na którego scenie charytatywnie zagrają zespoły Lenny Is Dead, Eleanor Gray, Man In The Box, Diesel Hangovers, Mean Machine oraz Anywhere Us.