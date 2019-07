Poznań: Kolejne hulajnogi elektryczne w stolicy Wielkopolski. Poznań pierwszym miastem w Polsce, gdzie trafia elektryczna hulajnoga Bird

Hulajnogi elektryczne firmy Bird są już obecne w innych polskich miastach. Teraz pojawią się także w Poznaniu. Od razu będzie to ich najnowocześniejszy model, którego nie ma jeszcze nigdzie indziej w Polsce.

- Setki tysięcy Polaków skorzystały już z Bird w Polsce, więc cieszymy się, że możemy uruchomić nasze usługi w kolejnym mieście. Rozszerzenie naszej działalności o Poznań to kolejny krok do upowszechnienia tej ekologicznej formy transportu. Jeszcze bardziej cieszymy się, że wkraczamy do miasta z naszym nowym, trwalszym i wydajniejszym modelem - mówi Patrick Studener, wiceprezes i dyrektor Bird na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

I dodaje: - Mieszkańcy Poznania będą mogli testować najnowsze rozwiązanie i doświadczać korzyści płynących z szybko rozwijających się technologii zaprojektowanych tak, aby zatłoczone miasta były bardziej przyjazne dla środowiska. To kluczowy moment, w którym wszyscy powinniśmy zadbać o nasze środowisko, a w Bird staramy się to ułatwić. Chcemy przekonać kierowców do zrezygnowania z samochodów i nakłonić ich do wykorzystywania hulajnóg elektrycznych.