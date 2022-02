Poznań: Konkurs "30/30" na najlepsze polskie okładki płytowe. Wystawa finalistów w Starym Browarze

Do 14 marca można zgłaszać kandydatury. Konkurs „30/30” ma na celu wyłonienie najlepszej polskiej okładki płyty. W tym roku przyznane zostaną dwie nagrody specjalne, swojego faworyta wskażą też zwiedzający pokonkursową wystawę.

Okładka płyty ma bardzo ważny aspekt w marketingu: to z nią początkowo stykają się muzyczni melomani, zanim przesłuchają materiał. Dobrze wykonana przykuwa uwagę. Źle zrobiona odstrasza. Dlatego wielu muzyków, zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest „pierwsze wrażenie”, do współpracy zaprasza utytułowanych i utalentowanych grafików, malarzy, fotografów. Większość z nich przygotowuje projekt graficzny, który nie tylko zainteresuje „potencjalnego słuchacza”, ale też taki, który będzie stanowił integralną, artystyczną formę wyrazu. Ich kunszt artystyczny zostanie nagrodzony po raz 8. w konkursie „30/30”.

Chciałem, żeby ta okładka sprowokowała do myślenia i zaintrygowała. Ma być „jakaś” – dobra lub zła, ale wywołująca emocje. W przygotowaniu do niej ogoliłem całe ciało, co było traumatycznym przeżyciem, ponieważ była zima, a te wszystkie włosy przecież pomagają w utrzymaniu ciepła. Za sesję odpowiadał Marcin Grzęda, z którym się błyskawicznie dogadałem