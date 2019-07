Poznań ma nowy Paczkomat

Nowa maszyna stanęła pod adresem Kacza 15, w pobliżu myjni samoobsługowej. Mieszkańcy okolicy mogą już teraz skorzystać z tej wygodnej i intuicyjnej usługi, która oszczędza czas zarówno adresatowi paczki, jak również nadawcy i kurierowi. Sieć Paczkomatów InPost rozwija się w naszym kraju coraz prężniej. Obecnie jest to ponad 4800 maszyn, a każdego dnia stawiane są nowe. Firma oferuje konkurencyjne ceny dostaw i możliwość odbioru paczki z punktu o każdej porze dnia i nocy, przez siedem dni w tygodniu. W ramach usługi działa też wygodny system śledzenia paczek.

Odbieranie paczki z Paczkomatu

Jak odebrać paczkę z Paczkomatu InPost? Przede wszystkim w trakcie zakupów przez Internet zaznacz opcję dostawy do Paczkomatu. Podaj swój adres e-mail oraz numer telefonu, a także wybierz Paczkomat, który znajduje się w dogodnej dla ciebie lokalizacji. Może to być na przykład koło twojego domu, w drodze do zakładu pracy albo obok stacji benzynowej, na której często tankujesz.

W momencie nadania paczki otrzymasz specjalny komunikat mailowy. Przesyłka może pojawić się w Paczkomacie już następnego dnia. Gdy tak się stanie, na twój telefon przyjdzie wiadomość z tą informacją oraz 6-cyfrowym kodem odbioru. Wiadomość tę należy zachować, bowiem podanie kodu jest niezbędne do odbioru paczki!

Od momentu pojawienia się przesyłki w punkcie masz na jej odbiór 48 godzin. Wstąp do Paczkomatu w drodze z pracy czy na zakupy i odbierz swoją paczkę! Jeśli akurat nie możesz tego zrobić, przekaż to zadanie komuś zaufanemu. Pamiętaj o podaniu mu 6-cyfrowego kodu odbioru otrzymanego w wiadomości. Bez niego nie będzie możliwe odebranie paczki!

Nadawanie paczki w Paczkomacie

A może chcesz nadać paczkę za pomocą Paczkomatu? To również proste. Wystarczy znaleźć w twojej okolicy Paczkomat, który ma możliwość płatności kartą (tak jak nowy Paczkomat na ulicy Kaczej w Poznaniu). Podchodzisz ze swoją paczką do maszyny i wybierasz na ekranie opcje nadania paczki. Postępujesz zgodnie z poleceniami i wprowadzasz wszystkie niezbędne dane: gabaryty przesyłki, adresy mailowe oraz numery telefonu swój i odbiorcy, a także docelowy Paczkomat.

Następny krok to zapłacenie za usługę za pomocą karty. Gdy płatność zostanie zaakceptowana, Paczkomat otworzy skrytkę o odpowiednich gabarytach – umieść w niej przesyłkę. Otrzymasz SMS z informacją o dokonaniu płatności, a odbiorca dostanie informację zarówno w momencie nadania przez ciebie paczki, jak i kiedy będzie ona już w Paczkomacie docelowym.

Jeśli Paczkomat, w którym próbujesz nadać paczkę nie posiada opcji płatności kartą, ekran wyświetli komunikat „Przepraszam, płatność kartą jest niedostępna”. W takim wypadku możesz zapłacić korzystając ze swoim środków w Managerze Paczek. Wystarczy podać numer telefonu, a system skojarzy cię z kontem w Managerze Paczek i wyśle SMS z kodem potwierdzenia nadawcy. Wystarczy tylko wpisać kod na ekranie. Jeżeli na twoim koncie w MP znajdują się w tym momencie środki wystarczające na opłacenie usługi, możliwe będzie nadanie paczki.

Jest jeszcze inny sposób na nadanie paczki przez Paczkomat. Przede wszystkim musisz mieć założone konto w Managerze Paczek. Jeśli już posiadasz to konto, zaloguj się na nie. Jeśli nie, załóż je – trwa to zaledwie kilka minut, a pozwoli na nadawanie paczek w prosty sposób.

Po zalogowaniu się na konto MP wchodzisz w sekcję „Wyślij przesyłki”. Wygenerujesz tam specjalną etykietę (Manager sam poda ci koszt nadania przesyłki). Następnie musisz opłacić usługę z dostępnych środków, wydrukować etykietę i nakleić ją na wcześniej przygotowaną paczkę (pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu).

Teraz zostało już tylko nadanie paczki. Udajesz się do wskazanego w rejestrze Paczkomatu. Potem skanujesz numer paczki i wprowadzasz kod nadania z etykiety. Paczkomat otworzy odpowiednią skrytkę. Wsadź do niej przesyłkę i gotowe – paczka nadana!

Aplikacja InPost Mobile – wszystko pod ręką

Korzystanie z Paczkomatów InPost może ułatwić aplikacja mobilna InPost Mobile, dostępna zarówno na urządzenia z iOS jak i Androidem. Zbiera ona wszystkie nasze paczki w jednym miejscu, pozwala śledzić ich drogę oraz znaleźć dany Paczkomat dzięki systemowi GPS. Oprócz tego możesz w łatwy sposób udostępniać swoje paczki znajomym czy rodzinie, tak aby mogli śledzić ich drogę i w razie potrzeby odebrać za ciebie. Aplikacja prześlę ci też powiadomienie, jeśli będziesz w pobliżu Paczkomatu, w którym czeka twoja paczka.