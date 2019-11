Utwory takich gigantów rocka jak Deep Purple, Rainbow i Whitesnake zabrzmią w czwartek w klubie U Bazyla. Do Poznania zawita bowiem projekt Made in Warsaw a na scenie gościnnie pojawią się m.in. Grzegorz Kupczyk i Wojciech Hoffmann.

Czwartek (28.11.19), godz. 19.00,

Klub U Bazyla (Norwida 18A)

30 zł (sklep Rock Long Luck),

35 zł (online w serwisie Ticketos),

40 zł (w dniu koncertu).

Made in Warsaw to organizatorzy corocznego Memoriału Jona Lorda, czyli koncertów poświęconych zmarłemu w 2012 roku legendarnemu klawiszowcowi, znanemu przede wszystkim z Deep Purple. Na ich występach nie brakuje największych hitów ekipy z Hertfordshire (np. "Perfect Strangers" i "Highway Star"), ale pojawiają także utwory, które rzadziej można usłyszeć na żywo, np. piosenki z płyty "Burn".Podczas ich obecnej trasy, czyli Purple Rainbow Tour, setlista nie ogranicza się do kawałków z repertuaru Deep Purple, gdyż urozmaicają ją przeboje innych legend rocka - Rainbow i Whitesnake.Dla fanów z Poznania koncert będzie tym bardziej wyjątkowy, że na jednej scenie pojawią się Grzegorz Kupczyk i Wojciech Hoffmann, którzy przez lata wraz z zespołem Turbo kreowali polską scenę metalową. Trzecim gościem specjalnym jest dobrze znany wielkopolskiej publiczności Michu Przybylski z grupy Rust.Jako support wystąpi zespół Cathleen.

