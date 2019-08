Poznań: Mają dość wypadków i szykują progi zwalniające

- To pozwoli na przeprowadzenie konkretnych działań podnoszących poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym – mówi Włodzimierz Nowak, przewodniczący Zarządu Osiedla Grunwald Południe. - W porównaniu do budżetu poprzedniej rady mamy tu wzrost z 4,6 procent! I możemy zrobić więcej: przykładowo, w czasie czteroletniej kadencji poprzedniego samorządu osiedlowego udało się zaplanować na rok 2019 budowę trzech progów spowalniających – przy ul. Podchorążych, Senatorskiej i Podkomorskiej. Teraz, na przyszły rok zaplanowaliśmy instalację m.in. dziewięciu takich progów.

Progi pojawią się zatem na tych ulicach, które wskazali mieszkańcy, w czasie bezpośrednich spotkań z radnymi wprost w konkretnych lokalizacjach, ujętych jednocześnie w statystykach wypadkowych jako niebezpieczne. Nie są to oczywiście zupełnie nowe ustalenia, podejmowane przez nową radę osiedla: część tych progów znajdzie się bowiem we wspartej przez poprzednią radę Strefie 30, obejmującej rejon ulic Palacza, Taczanowskiego i Grunwaldzkiej.

Co więcej, radni osiedlowi chcą tę listę powiększyć przy wykorzystaniu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok, zgłaszając do niego w ramach projektu „Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice” kilkanaście progów spowalniających. To wspólny projekt stowarzyszeń Urbanator i Rowerowy Poznań, obejmujący zwycięskie w PBO2016 – w programie Bezpiecznej Drogi do Szkoły - pasy rowerowe na Marcelińskiej, a także zaplanowane na ten rok - na wrzesień i październik - progi spowalniające. Trochę ich będzie - 11 progów na Grunwaldzie i 10 na Łazarzu.

Progi z Bezpiecznej Drogi do Szkoły pojawią się zatem na ulicach Jawornickiej przy domu nr 7, Promienistej (w pięciu miejscach - przy Trębackiej, Kłuszyńskiej, Tęczowej, Sowińskiego, przy stadionie WKS Grunwald), Rycerskiej (przy Skarbka i Włodkowica), Marcelińskiej (przy Kolorowej i Ogniku), a także przy Świcie - przy Zorzy. Wcześniej już z tego projektu, w efekcie nacisków mieszkańców, zaniepokojonych wypadkami spowodowanymi przez pędzących młodych kierowców, wykonano progi przy ul. Szamotulskiej i Brzask oraz azyl przy ul. Marcelińskiej - na przejściu dla pieszych przy Sierakowskiej.