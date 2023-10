W niedzielę, 22 października odbędzie się 22. Poznań Maraton 2023. Tego dnia na ulicach miasta będą królować biegacze, co spowoduje poważne utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Pierwsze ulice w Poznaniu zostaną zamknięte już od godz. 6 rano. Zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów MPK Poznań zostaną wprowadzone od godz. 9 lub od pierwszych kursów. W godzinach trwania imprezy będą kursować dodatkowe linie tramwajowe. Sprawdź utrudnienia dla kierowców i zmiany w komunikacji miejskiej podczas maratonu w Poznaniu.

Poznań Maraton 2023: Utrudnienia w ruchu dla kierowców

22. edycja poznańskiego maratonu odbędzie się w niedzielę, 22 października 2023 roku. Trasa biegu zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w godzinach od 7:45 do 16:00. Dodatkowo ulica Grunwaldzka na odcinku od ulicy Szylinga do Roosevelta będzie zamknięta już od godziny 6:00.

Biegacze wystartują o godz. 9:00 z ul. Grunwaldzkiej, a meta zlokalizowana będzie na placu św. Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Trasa 22. Poznań Maratonu: śluzy i bezkolizyjne przejazdy

Na trasie maratonu w Poznaniu będzie 45 śluz, poprzez które będzie można przeciąć trasę biegu. Będą one czynne przed biegiem oraz w momencie, gdy stawka będzie już na tyle rozciągnięta, by bezpiecznie przeprowadzić przejazdy przez trasę. Trasę biegu oznaczono cienką granatową linią. Umieszczone na niej podwójne poprzeczne czerwone kreski z numerkami oznaczają śluzy. Niebieskie linie to bezkolizyjne przejazdy. Zielone linie pokazują propozycję dojazdu do centrum Poznania, dworca i MTP od strony autostrady A2. Czerwona linia pokazuje bezkolizyjny dojazd do lotniska Ławica. marathon.poznan.pl/ Na trasie zaplanowano również bezkolizyjne przejazdy, które będą możliwe w każdym momencie trwania biegu. Dotyczą one przejazdów:

ulicami Dolna Wilda i Droga Dębińska pod ul. Hetmańską,

ulicą Krzywoustego nad Inflancką,

ulicą Niestachowską nad Warmińską

poprzez węzeł Dąbrowskiego/Polska/Świętego Wawrzyńca (bezkolizyjny wjazd do miasta od ul. Dąbrowskiego jest możliwy tunelem w stronę Świętego Wawrzyńca, a dalej ulicami Żeromskiego i ponownie Dąbrowskiego. Bezkolizyjny wyjazd z miasta taką samą trasą - ulicą Św. Wawrzyńca w stronę Dąbrowskiego).

O której otwarcie ulic w Poznaniu?

Po przebiegnięciu ostatniego zawodnika - w miarę możliwości i z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa - otwierane będą kolejne odcinki ulic. Najdłużej - do ok. godz. 15.00 - z utrudnieniami należy się liczyć na ulicy Bułgarskiej oraz Grunwaldzkiej (od Bułgarskiej do MTP).

Zmianie ulegną również rozkłady jazdy niektórych linii tramwajowych i autobusowych.

Zmiany na miejskich liniach tramwajowych:

Linia nr 1

- zmiana trasy w momencie zamknięcia przejazdu przez rondo Starołęka. Na poniższej trasie linia będzie funkcjonowała z podwójną częstotliwością: FRANOWO - Piaśnicka - Chartowo - Żegrze - Falista - UNII LUBELSKIEJ

Uwaga! W miejscu przecięcia się trasy linii z trasą biegu będzie zlokalizowana tzw. śluza umożliwiająca przejazd tramwaju. Możliwe są chwilowe wstrzymania przejazdu tramwaju. Sprawdź też: Oto 10 najdroższych piłkarzy PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź prestiżowy ranking! Linia nr 2

- zmiana trasy do momentu przebiegnięcia ostatnich zawodników i zawodniczek ulicą Traugutta. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OGRODY - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Święty Marcin - Towarowa - Matyi - Wierzbięcice - Rynek Wildecki - Górna Wilda - Królowej Jadwigi - Strzelecka - MARCINKOWSKIEGO Linia nr 3

- zmiana trasy od pierwszych kursów do zakończenia maratonu, z wyłączeniem czasu kiedy będzie zamknięta ulica Pułaskiego. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: BŁAŻEJA - Naramowicka - Przełajowa - Winogrady - Pułaskiego - Roosevelta - Głogowska - Hetmańska - Reymonta - Grunwaldzka - BUDZISZYŃSKA

W miejscu przecięcia się trasy linii z trasą biegu będzie zlokalizowana tzw. śluza umożliwiająca przejazd tramwaju. Możliwe są chwilowe wstrzymania przejazdu tramwaju. Uwaga! Podczas zamknięcia ulicy Pułaskiego tramwaje linii nr 3 będą kursowały jednocześnie na dwóch odrębnych trasach:

PL. WIELKOPOLSKI - 23 Lutego - Fredry - Roosevelta - Głogowska - Hetmańska - Reymonta - Grunwaldzka - BUDZISZYŃSKA

BŁAŻEJA - Naramowicka - WILCZAK (częstotliwość co 10 minut) Linia nr 5

- zawieszona od momentu zamknięcia przejazdu na Górczyn,

- po otwarciu przejazdu z Górczyna w kierunku Unii Lubelskiej tramwaje pojadą po swojej stałej trasie: GÓRCZYN PKM - Matyi - Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Zamenhofa - Hetmańska - Unii Lubelskiej - UNII LUBELSKIEJ

- po udostępnieniu ronda Starołęka uruchomione zostaną kursy w kierunku przeciwnym z Unii Lubelskiej na Górczyn PKM (po stałej trasie)

Linia nr 6

- zmiana trasy od pierwszych kursów do zakończenia maratonu z wyłączeniem czasu kiedy będzie zamknięta ulica Abpa Baraniaka. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: MIŁOSTOWO - Warszawska - Jana Pawła II - Krzywoustego - Królowej Jadwigi - Matyi - Głogowska - Hetmańska - Reymonta - Grunwaldzka - JUNIKOWO

- trasa podczas zamknięcia przejazdu przez ulicę Baraniaka: MARCINKOWSKIEGO - Podgórna - Dowbora-Muśnickiego - Kórnicka - Jana Pawła II - Królowej Jadwigi - Matyi - Głogowska - Hetmańska - Reymonta - Grunwaldzka - JUNIKOWO Uwaga! W miejscu przecięcia się trasy linii z trasą biegu będzie zlokalizowana tzw. śluza umożliwiająca przejazd tramwaju. Możliwe są chwilowe wstrzymania przejazdu tramwaju. Linia nr 7

- zmiana trasy od początku imprezy do zakończenia maratonu z wyłączeniem czasu kiedy będą zamknięte ulice Abpa Baraniaka i Pułaskiego. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: BUDZISZYŃSKA - Grunwaldzka - Reymonta - Hetmańska - Zamenhofa - Jana Pawła II - Wyszyńskiego - Małe Garbary - pl. Wielkopolski - pl. Ratajskiego - Fredry - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Murawa - Aleje Solidarności - POŁABSKA

- trasa podczas zamknięcia przejazdu przez ulice Abpa Baraniaka i Pułaskiego, zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: BUDZISZYŃSKA - Grunwaldzka - Reymonta - Hetmańska - Zamenhofa - Królowej Jadwigi - Towarowa - Św. Marcin - Roosevelta - PST - OS. SOBIESKIEGO Uwaga! W miejscu przecięcia się trasy linii z trasą biegu będzie zlokalizowana tzw. śluza umożliwiająca przejazd tramwaju. Możliwe są chwilowe wstrzymania przejazdu tramwaju.

Linia nr 8

- zawieszona od zamknięcia skrzyżowania Głogowska/Hetmańska,

- od otwarcia skrzyżowania Głogowska/Hetmańska do otwarcia węzła Małe Garbary tramwaje będą kursować trasą: GÓRCZYN PKM - Głogowska - Roosevelta - Most Teatralny - Fredry - pl. Ratajskiego - PLAC WIELKOPOLSKI

Linia nr 9 - zawieszona w momencie zamknięcia przejazdu przez Dębiec Linia nr 10

- zmiana trasy od zamknięcia przejazdu na Dębiec z wyłączeniem czasu kiedy będzie zamknięty przejazd przez skrzyżowanie ulicy Pułaskiego i al. Wielkopolskiej. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: BŁAŻEJA - al. Praw Kobiet - Naramowicka - Przełajowa - Winogrady - Pułaskiego - Roosevelta - Matyi - Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 roku - PAMIĄTKOWA - 28 Czerwca 1956 roku - Hetmańska - Głogowska - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Przełajowa - Naramowicka - al. Praw Kobiet - BŁAŻEJA

- zmiana trasy po otwarciu przejazdu na Dębiec i podczas zamknięcia przejazdu przez skrzyżowanie ulicy Pułaskiego i al. Wielkopolskiej. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: DĘBIEC PKM - 28 Czerwca 1956 roku - Wierzbięcie - Matyi - Roosevelta - RONDO KAPONIERA - Św. Marcin - Towarowa - Matyi - Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 roku - DĘBIEC PKM Linia nr 11

- zmiana trasy od zamknięcia przejazdu przez rondo Starołęka. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. SOBIESKIEGO - PST - Roosevelta - Głogowska - Hetmańska - RONDO STAROŁĘKA - Zamenhofa - Królowej Jadwigi - Górna Wilda - 28 Czerwca 1956 roku - Hetmańska - Głogowska - Roosevelta - PST - OS. SOBIESKIEGO - trasa po otwarciu ronda Starołęka do momentu otwarcia przejazdu przez Pułaskiego/Wielkopolska: UNII LUBELSKIEJ - Hetmańska - Głogowska - Roosevelta - PST - OS. SOBIESKIEGO

Linia nr 12

- zmiana trasy od zamknięcia przejazdu przez rondo Starołęka. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. SOBIESKIEGO - PST - Głogowska - Matyi - Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Zamenhofa - RONDO STAROŁĘKA - Hetmańska - 28 Czerwca 1956 r. - Wierzbięcice - Matyi - Głogowska - PST - OS. SOBIESKIEGO

Linia nr 13

- zmiana trasy od zamknięcia przejazdu przez rondo Starołęka. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: JUNIKOWO - Grunwaldzka - Reymonta - Hetmańska - Rondo Starołęka - Zamenhofa - Jana Pawła II - Kórnicka - Dowbora-Muśnickiego - Podgórna - MARCINKOWSKIEGO Uwaga! Przy skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Grunwaldzkiej, w miejscu przecięcia się trasy linii z trasą biegu będzie zlokalizowana tzw. śluza umożliwiająca przejazd tramwaju. Możliwe są chwilowe wstrzymania przejazdu tramwaju.

Linia nr 14

- zmiana trasy od zamknięcia przejazdu na Górczyn. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. SOBIESKIEGO - PST - Głogowska - Hetmańska - TRAUGUTTA - 28 Czerwca 1956 roku - Matyi - Głogowska - Dworzec Zachodni PST - PST - OS. SOBIESKIEGO Linia nr 15

- zmiana trasy od pierwszych kursów do zakończenia maratonu. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. SOBIESKIEGO - PST - Roosevelta - Głogowska - Hetmańska - Reymonta - Grunwaldzka - JUNIKOWO Linia nr 17

- skrócenie trasy od zamknięcia przejazdu przez węzeł Małe Garbary. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OGRODY - Dąbrowskiego - Fredry - pl. Ratajskiego - PLAC WIELKOPOLSKI Linia nr 18

- skrócenie trasy od zamknięcia przejazdu przez rondo Starołęka. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OGRODY - Dąbrowskiego - Roosevelta - Matyi - Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 roku- Hetmańska - RONDO STAROŁĘKA - Zamenhofa - Królowej Jadwigi - Matyi - Roosevelta - Dąbrowskiego - OGRODY

Linia nr 99 - zawieszona podczas zamknięcia przejazdu przez ulicę Pułaskiego

Dodatkowe linie tramwajowe:

Linia nr 51 - od godz. 9:00 do momentu przebiegnięcia ostatnich zawodników i zawodniczek przez rondo Starołęka, obsługa taborem dwukierunkowym na trasie: RONDO ŻEGRZE - Hetmańska - RONDO STAROŁĘKA

Linia nr 52 - od zamknięcia przejazdu na Starołękę do momentu przebiegnięcia ostatnich zawodników i zawodniczek przez rondo Starołęka, obsługa taborem dwukierunkowym na trasie: RONDO STAROŁĘKA - Starołęcka - STAROŁĘKA PKM Linia nr 53 - od zamknięcia przejazdu na Dębiec do momentu przebiegnięcia ostatnich zawodniczek i zawodników przez węzeł Traugutta, obsługa taborem dwukierunkowym na trasie: TRAUGUTTA - 28 Czerwca 1956 roku - DĘBIEC PKM Linia nr 54 - od zamknięcia przejazdu na Baraniaka do momentu przebiegnięcia ostatnich zawodników przez rondo Śródka, obsługa taborem dwukierunkowym na trasie: RONDO ŚRÓDKA - Jana Pawła II - BARANIAKA

Linia nr 55 - od zamknięcia przejazdu na Górczyn do momentu przebiegnięcia ostatnich zawodników i zawodniczek przez węzeł Głogowska/Hetmańska, kursy z podwójną częstotliwością na trasie: KRAUTHOFERA - Głogowska - GÓRCZYN PKM Linia nr 56 - od zamknięcia przejazdu przez ulicę Abpa Baraniaka do momentu przebiegnięcia ostatnich zawodników i zawodniczek w tym miejscu, obsługa taborem dwukierunkowym na trasie: MIŁOSTOWO - Warszawska - RONDO ŚRÓDKA Linia nr 57 - od zamknięcia przejazdu przez ulicę Małe Garbary do momentu przebiegnięcia ostatnich zawodniczek i zawodników w tym miejscu, obsługa taborem dwukierunkowym na trasie: PLAC WIELKOPOLSKI - Wolnica - Małe Garbary - MAŁE GARBARY Linia nr 58 - od zamknięcia przejazdu przez ulicę Małe Garbary do momentu przebiegnięcia ostatnich zawodników i zawodniczek w tym miejscu, obsługa taborem dwukierunkowym na trasie: MAŁE GARBARY - Estkowskiego - Wyszyńskiego - RONDO ŚRÓDKA

Linia nr 59 - od zamknięcia przejazdu przez Sołacz do momentu przebiegnięcia ostatnich zawodników, obsługa taborem dwukierunkowym na trasie: PIĄTKOWSKA - SOŁACZ

Zmiany na miejskich liniach autobusowych:

Linia nr 122

- linia zawieszona od pierwszych kursów do przebiegnięcia zawodników i zawodniczek poza rondo Skubiszewskiego;

Linia nr 145

- zmiana trasy podczas zamknięcia ulic na Raszynie. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: DWORZEC ZACHODNI - Zachodnia - Berwińskiego - Wyspiańskiego - Reymonta - ARCISZEWSKIEGO - Arciszewskiego- Palacza - Promienista - Grochowska - Reymonta - Wyspiańskiego - Głogowska - DWORZEC ZACHODNI - zmiana trasy po otwarciu ulic na Raszynie do końca imprezy. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: DWORZEC ZACHODNI - Zachodnia - Berwińskiego - Wyspiańskiego - Reymonta - Arciszewskiego - Ściegiennego - Promienista - Mrągowska - KACZA

powrót: KACZA - Mrągowska - Promienista - Grochowska - Reymonta - Wyspiańskiego - Głogowska - DWORZEC ZACHODNI

Linia nr 148

- na czas imprezy przystanek początkowo-końcowy RONDO KAPONIERA będzie przeniesiony na ul. Zwierzyniecką przy hotelu Mercure, skąd autobus pojedzie ulicami Zwierzyniecką, Zeylanda i Bukowską - zmiana trasy od godz. 8:00. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: RONDO KAPONIERA (przystanek na ulicy Zwierzynieckiej) - Zwierzyniecka - Zeylanda - Bukowska - PORT LOTNICZY ŁAWICA - zmiana trasy od momentu zamknięcia przejazdu przez skrzyżowanie ulic Bukowska/Polska. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: RONDO KAPONIERA (przystanek na ulicy Zwierzynieckiej) - Zwierzyniecka - Zeylanda - Bukowska - Grochowska - Marcelińska - Bułgarska - OGNIK

powrót: OGNIK - Bułgarska - Bukowska - Zeylanda - RONDO KAPONIERA (przystanek na ulicy Zwierzynieckiej) Linia nr 152

- zmiana trasy podczas zamknięcia ul. Piłsudskiego i Inflanckiej. Kursy z częstotliwością co 10 minut. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: RONDO RATAJE - Krzywoustego - Jantar - Brneńska - Milczańska - Inflancka - INFLANCKA - Piłsudskiego - Zamenhofa - RONDO RATAJE

Linia nr 156

- zmiana trasy podczas zamknięcia skrzyżowania al. Polskiej i ul. Dąbrowskiego. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OGRODY - Szpitalna - Nowina - Dąbrowskiego - Św. Wawrzyńca - Żeromskiego - Dąbrowskiego - OGRODY- Szpitalna - Szamarzewskiego - Przybyszewskiego - Żeromskiego - Św. Wawrzyńca - Dąbrowskiego - Sianowska - Słupska KRZYŻOWNIKI Linia nr 157

- podczas zamknięcia ulicy Abpa Baraniaka i ronda Śródka będzie to jednokierunkowa linia okólna na trasie: MOGILEŃSKA - Warszawska - Browarna - Baraniaka - Jana Pawła II - Warszawska - Termalna - Wileńska - Krańcowa - NOWE ZOO - Krańcowa - Wileńska - Termalna - Św. Michała - Warszawska - MOGILEŃSKA Linia nr 159

- zmiana trasy podczas zamknięcia przejazdu na wprost ulicą Bukowską (przy skrzyżowaniu z al. Polskiej). Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: POZNAŃ GŁÓWNY - Dworcowa - Zwierzyniecka - Zeylanda - Bukowska - Przybyszewskiego - Żeromskiego - Św. Wawrzyńca - Dąbrowskiego - Wichrowa - Przeźmierowo Rzemieślnicza - Przeźmierowo Rynkowa - rondo Wysogotowo - Bukowska - PORT LOTNICZY ŁAWICA

Linia nr 160

- zmiana trasy na czas zamknięcia ulic na Sołaczu i ulicy Nowowiejskiego. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: STARY STRZESZYN - Strzeszyńska - Kosowska - Zakopiańska - Druskienicka - Szczawnicka - Podolańska - Wojska Polskiego - Gen. Maczka - Słowiańska - Ks. Mieszka I - Przepadek - al. Niepodległości - Solna - Małe Garbary - GARBARY PKM Linia nr 162

- zmiana trasy podczas zamknięcia ulic Piłsudskiego i Inflanckiej: RONDO RATAJE - Krzywoustego - Pokrzywno - KRZESINY - Tarnowska - Ostrowska - Krzywoustego - RONDO RATAJE

Linia nr 163

- zmiana trasy od zamknięcia przejazdu przez ul. Grunwaldzką do końca imprezy. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: GARBARY PKM - Garbary - Solna - al. Niepodległości - Św. Marcin - Zwierzyniecka - Zeylanda - Bukowska - Grochowska - Marcelińska - Bułgarska - OGNIK - Bułgarska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Solna - Garbary - GARBARY PKM

- dodatkowa zmiana trasy od momentu wbiegnięcia zawodników na ul. Solną do jej opuszczenia. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: GARBARY PKM - Garbary - Solna - al. Niepodległości - Przepadek - Pułaskiego - Armii Poznań - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Gen. Maczka - Wojska Polskiego - Niestachowska - Dąbrowskiego - Roosevelta - Zwierzyniecka - Zeylanda - Bukowska - Grochowska - Marcelińska - Bułgarska - OGNIK - Bułgarska - Bukowska - Zeylanda - nawrót na rondzie Kaponiera - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Kościelna - Św. Wawrzyńca - Niestachowska - Wojska Polskiego - Gen. Maczka - Słowiańska - Księcia Mieszka I - Przepadek - al. Niepodległości - Solna - Garbary - GARBARY PKM Linia nr 164

- zmiana trasy od godz. 8:00 do momentu zamknięcia przejazdu przez Sołacz. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: PUSZKINA - Literacka - Koszalińska - Golęcińska - Wojska Polskiego - Nad Wierzbakiem - Kościelna - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Św. Marcin - al. Niepodległości - Powstańców Wlkp. - Most Dworcowy - Głogowska - Berwińskiego - Kasprzaka - Chociszewskiego - Szymborska - Hetmańska - ARCISZEWSKIEGO - Arciszewskiego - Palacza - Promienista - Grochowska - Reymonta - Chociszewskiego - Kasprzaka - Wyspiańskiego - Głogowska - Roosevelta - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Kościelna - Nad Wierzbakiem - Wojska Polskiego - Golęcińska - Koszalińska - Literacka - PUSZKINA

- zmiana trasy od momentu zamknięcia przejazdu przez Sołacz. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: PUSZKINA - Literacka - Koszalińska - Golęcińska - Wojska Polskiego - Niestachowska - Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Św. Marcin - Towarowa - Most Dworcowy - Głogowska - Berwińskiego - Kasprzaka - Chociszewskiego - Szymborska - Hetmańska - ARCISZEWSKIEGO - Arciszewskiego - Palacza - Promienista - Grochowska - Reymonta - Chociszewskiego - Kasprzaka - Wyspiańskiego - Głogowska - Roosevelta - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Kościelna - Św. Wawrzyńca - Niestachowska - Wojska Polskiego - Golęcińska - Koszalińska - Literacka - PUSZKINA - zmiana trasy od momentu otwarcia przejazdu przez Raszyn do otwarcia przejazdu przez Sołacz. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: PUSZKINA - Literacka - Koszalińska - Golęcińska - Wojska Polskiego - Niestachowska - Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Św. Marcin - Towarowa - Most Dworcowy - Głogowska - Berwińskiego - Kasprzaka - Chociszewskiego - Arciszewskiego - Ściegiennego - Promienista - KACZA - Mrągowska - Promienista - Ściegiennego - Arciszewskiego - Chociszewskiego - Kasprzaka - Wyspiańskiego - Głogowska - Roosevelta - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Kościelna - Św. Wawrzyńca - Niestachowska - Wojska Polskiego - Koszalińska - Literacka - PUSZKINA

- zmiana trasy od momentu otwarcia przejazdu przez Sołacz do końca imprezy. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: PUSZKINA - Literacka - Koszalińska - Golęcińska - Wojska Polskiego - Nad Wierzbakiem - Kościelna - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Św. Marcin - Towarowa - Most Dworcowy - Głogowska - Berwińskiego - Kasprzaka - Chociszewskiego - Arciszewskiego - Ściegiennego - Promienista - Mrągowska - Kacza - KACZA - Mrągowska - Promienista - Ściegiennego - Arciszewskiego - Chociszewskiego -- Kasprzaka - Wyspiańskiego - Głogowska - Roosevelta - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Kościelna - Nad Wierzbakiem - Wojska Polskiego - Golęcińska - Koszalińska - Literacka - PUSZKINA

Linia nr 166

- zmiana trasy podczas trwania zamknięcia ul. Piłsudskiego i Inflanckiej. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: RONDO RATAJE - Krzywoustego - Bobrzańska - Chartowo - Kurlandzka - Szwajcarska - Folwarczna - Abpa Dymka - Browarna - Światopełka - Warszawska - Sośnicka - Sarnia - Kamieńska - ZIELINIEC

powrót: ZIELINIEC - Kamieńska - Sarnia - Warszawska - Browarna - Abpa Dymka - Folwarczna - Szwajcarska - Kurlandzka - Chartowo - Wiatraczna - Krzywoustego - RONDO RATAJE Linia nr 167

- podczas zamknięcia jednej jezdni ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego, autobusy nie będą wjeżdżać i zatrzymywać się na Dworcu Śródka, przystanek początkowy i końcowy będą umiejscowione przy wjeździe na rondo Śródka i przy zjeździe z ronda Linia nr 168

- skrócenie trasy na czas przebiegania zawodników przez ul. Solną. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: STRZESZYN PKM - Zakopiańska - Kosowska - Strzeszyńska - Juraszów - Piątkowska - Aleje Solidarności - Księcia Mieszka I - Przepadek - al. Niepodległości - Solna - Garbary - GARBARY PKM Linia nr 169

- zmiana trasy od zamknięcia przejazdu przez ul. Grunwaldzką do końca imprezy. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Szeligowskiego - Szymanowskiego - Stróżyńskiego - Jaroczyńskiego - Kurpińskiego - Wiechowicza - Stoińskiego - Łużycka - al. Praw Kobiet - Murawa - Słowiańska - Księcia Mieszka I - Przepadek - al. Niepodległości - Św. Marcin - Zwierzyniecka - Zeylanda - Bukowska - Przybyszewskiego - Marcelińska - Bułgarska - OGNIK - Bułgarska - Bukowska - Grochowska - Marcelińska - Przybyszewskiego - Bukowska - Zeylanda - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Murawa - al. Praw Kobiet - Łużycka - Stoińskiego - Wiechowicza - Kurpińskiego - Jaroczyńskiego - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Szeligowskiego - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO

- dodatkowa zmiana trasy od momentu wbiegnięcia zawodników i zawodniczek na ul. Solną do opuszczenia tej ulicy. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. SOBIESKIEGO -... - Słowiańska - Gen. Maczka - Wojska Polskiego - Niestachowska - Dąbrowskiego - Roosevelta - Zwierzyniecka - Zeylanda - Bukowska - Przybyszewskiego - Marcelińska - Bułgarska - OGNIK - Bułgarska - Bukowska - Grochowska - Marcelińska - Przybyszewskiego - Bukowska - Zeylanda - nawrót na rondzie Kaponiera - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Kościelna - Św. Wawrzyńca - Niestachowska - Wojska Polskiego - Gen. Maczka - Słowiańska -... - OS. SOBIESKIEGO Linia nr 171

- zmiana trasy od momentu wbiegnięcia zawodników na ul. Hetmańską. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. WICHROWE WZGÓRZE - Murawa - Aleje Solidarności - Księcia Mieszka I - Przepadek - al. Niepodległości - Towarowa - al. Króla Przemysła II - Fabryczna - 28 Czerwca 1956 roku - Krzyżowa - Dolna Wilda - Czechosłowacka - Łozowa - 28 Czerwca 1956 r. - OS. DĘBINA

powrót: OS. Dębina - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Hetmańska - Rolna - 28 Czerwca 1956 r. - Robocza - Przemysłowa - al. Króla Przemysła II - Towarowa - Składowa - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Aleje Solidarności - Murawa - OS. WICHROWE WZGÓRZE dodatkowo od wbiegnięcia zawodników na ul. Solną: OS. WICHROWE WZGÓRZE - Murawa - Słowiańska - Gen. Maczka - Wojska Polskiego - Niestachowska - Dąbrowskiego - Kościelna - Poznańska - Libelta - al. Niepodległości - Towarowa - al. Króla Przemysła II - Fabryczna - 28 Czerwca 1956 roku - Krzyżowa - Dolna Wilda - Czechosłowacka - Łozowa - 28 Czerwca 1956 r. - OS. DĘBINA

powrót: OS. DĘBINA - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Hetmańska - Rolna - 28 Czerwca 1956 r. - Robocza - Przemysłowa - al. Króla Przemysła II - Towarowa - Składowa - Al. Niepodległości - Libelta - Jeżycka - Św. Wawrzyńca - Niestachowska - Wojska Polskiego - Gen. Maczka - Słowiańska - Księcia Mieszka I - Murawa - OS. WICHROWE WZGÓRZE

Linia nr 173

- podczas zamknięcia jednej jezdni ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego, autobusy nie będą wjeżdżać i zatrzymywać się na Dworcu Śródka, przystanek początkowy i końcowy będą umiejscowione przy wjeździe na rondo Śródka i przy zjeździe z ronda Linia nr 174

- podczas zamknięcia przejazdu przez węzeł Małe Garbary Autobusy linii nr 174 będą kursowały równolegle na dwóch odrębnych trasach: z Os. Sobieskiego do ronda Śródka oraz z pętli Unii Lubelskiej do ulicy Grobla. - trasa z Os. Sobieskiego do ronda Śródka: OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Opieńskiego - Umultowska - Połabska - Aleje Solidarności - Murawa - Słowiańska - Szelągowska - Garbary - Estkowskiego - RONDO ŚRÓDKA powrót: RONDO ŚRÓDKA - Estkowskiego - Bóżnicza - Grochowe Łąki - Garbary - Garbary - Szelągowska - Słowiańska - Murawa - Aleje Solidarności - Połabska - Umultowska - Opieńskiego - Szymanowskiego - Smoleńska - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO

Autobusy nie będą wjeżdżać i zatrzymywać się na Dworcu Śródka, przystanek początkowy i końcowy będą umiejscowione przy wjeździe na rondo Śródka i przy zjeździe z ronda - trasa z Unii Lubelskiej do ulicy Grobla: UNII LUBELSKIEJ - Obodrzycka - Kurlandzka - Żegrze - Wiatraczna - Krzywoustego - most Królowej Jadwigi - Kazimierza Wielkiego - Mostowa - Wielka - Garbary - GROBLA - Garbary - most Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Bobrzańska - Żegrze - Kurlandzka - UNII LUBELSKIEJ

- trasa z Unii Lubelskiej do ulicy Grobla po otwarciu przejazdu przez ulicę Zamenhofa: UNII LUBELSKIEJ - Obodrzycka - Kurlandzka - Żegrze - Wiatraczna - Krzywoustego - most Królowej Jadwigi - Kazimierza Wielkiego - Mostowa - Wielka - Garbary - GROBLA - Garbary - most Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Bobrzańska - Żegrze - Kurlandzka - UNII LUBELSKIEJ

Linia nr 176

- skrócenie trasy do ulicy Grobla na czas zamknięcia ulic Hetmańskiej i Solnej: OS. DĘBINA - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Żelazka - Droga Dębińska - Kazimierza Wielkiego - Mostowa - Wielka - Garbary - GROBLA - Garbary - Droga Dębińska - Żelazka - Dolna Wilda - Czechosłowacka - Łozowa - 28 Czerwca 1956 r. - OS. DĘBINA Linia nr 177

- podczas imprezy przystanek początkowo-końcowy RONDO KAPONIERA będzie przeniesiony na ul. Zwierzyniecką przy hotelu Mercure, skąd autobus pojedzie ulicami Zwierzyniecką, Zeylanda i Bukowską - zmiana trasy podczas zamknięcia przejazdu prosto ulicą Bukowską przy al. Polskiej oraz zamknięcia ul. Złotowskiej. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: RONDO KAPONIERA - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Bukowska - Przybyszewskiego - Żeromskiego - Św. Wawrzyńca - Dąbrowskiego - Wichrowa - Przeźmierowo Rzemieślnicza - Przeźmierowo Rynkowa - rondo Wysogotowo - rondo Malwowa - Malwowa - JUNIKOWO

powrót po tej samej trasie na tymczasowy przystanek końcowo-początkowy RONDO KAPONIERA zlokalizowany przy ul. Zeylanda. Linia nr 178

- na czas zamknięcia jednej jezdni ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego, autobusy nie będą wjeżdżać i zatrzymywać się na Dworcu Śródka, przystanek początkowy i końcowy będą umiejscowione przy wjeździe na rondo Śródka i przy zjeździe z ronda

Linia nr 179

- zmiana trasy na czas trwania zamknięcia ulic w rejonie Raszyna i ulicy Hetmańskiej. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: DĘBIEC PKM - Opolska - Jesionowa - Górecka - Dmowskiego - Hetmańska - Krauthofera - Głogowska - Kopanina - Mrągowska - OS. KOPERNIKA Linia nr 181

- zmiana trasy na czas zamknięcia jednej jezdni na ulicach Piłsudskiego i Inflanckiej. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: RONDO RATAJE - Krzywoustego - Bobrzańska - Chartowo - Abpa Dymka - Szwajcarska - Szwedzka - Krzywoustego - KRZYWOUSTEGO

powrót: KRZYWOUSTEGO - Krzywoustego - Klenowska - Szwedzka - Szwajcarska - Abpa Dymka - Chartowo - Wiatraczna - Krzywoustego - RONDO RATAJE Linia nr 182

- zmiana trasy na czas zamknięcia ulic w rejonie Raszyna. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. WICHROWE WZGÓRZE - Murawa - Słowiańska - Maczka - Wojska Polskiego - Niestachowska - Żeromskiego - Dąbrowskiego - Szpitalna - Grochowska - Marcelińska - Bułgarska - OGNIK- Bułgarska - Bukowska - Szpitalna - Dąbrowskiego - Żeromskiego - Niestachowska - Wojska Polskiego - Maczka - Piątkowska - Słowiańska - Murawa - OS. WICHROWE WZGÓRZE Linia nr 183

- na czas zamknięcia jednej jezdni ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego, autobusy nie będą wjeżdżać i zatrzymywać się na Dworcu Śródka, przystanek początkowy i końcowy będą umiejscowione przy wjeździe na rondo i przy wyjeździe z ronda

Linia nr 184

- zmiana trasy na czas zamknięcia ulic Abpa Baraniaka, Piłsudskiego, Jana Pawła II. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: RONDO RATAJE - Krzywoustego - Bobrzańska - Żegrze - Kurlandzka - Szwajcarska - Dymka - Kobylepole - Borówki - DARZYBÓR

powrót: DARZYBÓR - Borówki - Kobylepole - Dymka - Szwajcarska - Kurlandzka - Żegrze - Wiatraczna - Krzywoustego - RONDO RATAJE

- zmiana trasy po otwarciu ulicy Zamenhofa

RONDO RATAJE - Jana Pawła II - Zamenhofa - Orla - Pawia - Inflancka - Kurlandzka- Szwajcarska - Dymka - Kobylepole - Borówki - DARZYBÓR

powrót: DARZYBÓR - Borówki - Kobylepole - Dymka - Szwajcarska - Kurlandzka - Inflancka - Pawia - Orla - Zamenhofa - Krzywoustego - RONDO RATAJE Linia nr 185

- na czas zamknięcia jednej jezdni ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego, autobusy nie będą wjeżdżać i zatrzymywać się na Dworcu Śródka, przystanek początkowy i końcowy będą umiejscowione przy wjeździe na rondo i przy wyjeździe z ronda

Linia nr 186

- zmiana trasy na czas trwania zamknięcia skrzyżowania al. Polskiej i Dąbrowskiego. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OGRODY - Szpitalna - Nowina - Dąbrowskiego - Św. Wawrzyńca - Żeromskiego - Dąbrowskiego - OGRODY- Szpitalna - Szamarzewskiego - Przybyszewskiego - Żeromskiego - Św. Wawrzyńca - Dąbrowskiego - Sianowska - Słupska - Chojnicka - Wilków Morskich - KIEKRZ Linia nr 190

- zmiana trasy na czas zamknięcia przejazdu przez węzeł Małe Garbary. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. SOBIESKIEGO - Jaroczyńskiego - Wojciechowskiego - Piątkowska - Słowiańska - Szelągowska - Garbary - Estkowskiego - RONDO ŚRÓDKA powrót: RONDO ŚRÓDKA - Estkowskiego -- Garbary - Szelągowska - Słowiańska - Piątkowska - Wojciechowskiego - Jaroczyńskiego - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO - na czas zamknięcia jednej jezdni ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego, autobusy nie będą wjeżdżać i zatrzymywać się na Dworcu Śródka, przystanek początkowy i końcowy będą umiejscowione przy wjeździe na rondo i przy wyjeździe z ronda

Linia nr 191

- zmiana trasy podczas zamknięcia przejazdu przez ulicę Grunwaldzką i zamknięcia ulic w rejonie Raszyna. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Opieńskiego - Umultowska - Połabska - Aleje Solidarności - Piątkowska - Maczka - Nad Wierzbakiem - św. Wawrzyńca - Żeromskiego - Dąbrowskiego - Szpitalna - Grochowska - Marcelińska - Bułgarska - OGNIK - Bułgarska - Bukowska - Szpitalna - Dąbrowskiego - Żeromskiego - Niestachowska - św. Wawrzyńca - Nad Wierzbakiem - Maczka - Piątkowska - Aleje Solidarności - Umultowska - Połabska - Aleje Solidarności - Piątkowska - Maczka - Nad Wierzbakiem - św. Wawrzyńca - OS. SOBIESKIEGO - zmiana trasy od momentu zamknięcia przejazdu przez Sołacz do końca imprezy. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Opieńskiego - Umultowska - Połabska - Aleje Solidarności - Piątkowska - Maczka - Nad Wierzbakiem - św. Wawrzyńca - Żeromskiego - Dąbrowskiego - Szpitalna - Grochowska - Marcelińska - Bułgarska - OGNIK - Bułgarska - Bukowska - Szpitalna - Dąbrowskiego - Żeromskiego - Niestachowska - św. Wawrzyńca - Nad Wierzbakiem - Maczka - Piątkowska - Aleje Solidarności - Połabska - Umultowska - Opieńskiego - Szymanowskiego - Smoleńska - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO

Linia nr 193

- zmiana trasy podczas całej imprezy. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: OS. SOBIESKIEGO - Jaroczyńskiego - Wojciechowskiego - Piątkowska - Aleje Solidarności - Witosa - Niestachowska - Żeromskiego - Dąbrowskiego - Szpitalna - Grochowska - Marcelińska - Bułgarska - OGNIK - Bułgarska - Bukowska... - OS. SOBIESKIEGO

Linia nr 196

- zmiana trasy podczas zamknięcia ulic Piłsudskiego i Inflanckiej. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: RONDO RATAJE - Krzywoustego - Ostrowska - Tarnowska - KRZESINY - Pokrzywno - Krzywoustego - RONDO RATAJE Linie nr 212 i 222

Uwaga! Od godz. 5:00 do końcowych kursów w rejonie ronda Kaponiera autobusy pojadą ulicami Zwierzyniecką - Zeylanda - Bukowską. Autobusy pojadą nie zatrzymując się na przystanku Bałtyk. W przeciwnym kierunku autobusy pojadą bez zmian.

Zmiany na podmiejskich liniach autobusowych:

Linie nr 312, 320, 321, 323, 342

- podczas zamknięcia jednej jezdni ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego autobusy będą zawracać wokół ronda Śródka. Przystanek końcowy będzie zlokalizowany na ul. Podwale przed wjazdem na rondo, a początkowy także na ul. Podwale po objeździe ronda

Linia nr 603

- skrócenie trasy do rynku Bernardyńskiego podczas zamknięcia przejazdu przez węzeł Małe Garbary. Zmieniony odcinek przejazdu zaznaczono tłustym drukiem: ŁĘCZYCA DWORCOWA - Luboń/Armii Poznań - 28 Czerwca 1956 r. - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Piastowska- Droga Dębińska - Kazimierza Wielkiego - Mostowa - Wielka - Garbary - PLAC BERNARDYŃSKI - Garbary - Droga Dębińska -... - ŁĘCZYCA DWORCOWA Linia nr 729

- zmiana trasy podczas całej imprezy: LISÓWKI / DOPIEWO - Dopiewiec/Szkolna - Palędzie/Pocztowa - Dąbrówka/Poznańska - Dąbrówka/Długa - Zakrzewo/Długa - Zakrzewo/Gajowa - Zakrzewo/Poznańska - Dąbrowa/Szkolna - Dąbrowa/Wiejska - Skórzewo/Kozierowskiego - rondo Malwowa - Malwowa - JUNIKOWO; Linie nr 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821

- podczas zamknięcia skrzyżowania al. Polskiej i ulicy Dąbrowskiego autobusy będą wjeżdżać i wyjeżdżać z pętli Ogrody następująco: OGRODY - Szpitalna... - Dąbrowskiego - Św. Wawrzyńca - Żeromskiego - Przybyszewskiego - Szamarzewskiego - Szpitalna - OGRODY - Dąbrowskiego - Żeromskiego - Św. Wawrzyńca - Dąbrowskiego - i dalej swoimi stałymi trasami

Linie nr 833, 834

- podczas zamknięcia skrzyżowania al. Polskiej i ulicy Dąbrowskiego autobusy będą wjeżdżać i wyjeżdżać z pętli Ogrody następująco: OGRODY - Szpitalna - Dąbrowskiego - Św. Wawrzyńca - Żeromskiego - Dąbrowskiego - OGRODY - Szpitalna - Szamarzewskiego - Przybyszewskiego - Żeromskiego - Św. Wawrzyńca - Dąbrowskiego i dalej swoimi stałymi trasami Linia nr 911

- na czas zamknięcia jednej jezdni ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego, autobusy nie będą wjeżdżać i zatrzymywać się na Dworcu Śródka, przystanek początkowy i końcowy będą umiejscowione przy wjeździe na rondo i przy wyjeździe z ronda

